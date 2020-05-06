Александр Машкевич: в чем выгода сотрудничества ВТБ и ERG

ВТБ банк и Eurasian Resources Group подписали соглашение о сотрудничестве еще в далеком 2015 году. Обязательства, согласно их договоренности, должны быть выполнены до 2022 года включительно. Учтено и право на объединение кредитных соглашений. Соглашение было подписано между Александром Машкевичем и председателем правления ВТБ Юрием Соловьевым. Больше о договоренности двух крупных компаний, а также о ОАО «Банк ВТБ» — в материале.

Бизнесмен Александр Машкевич — один из самых успешных персон не только Республики Казахстан. О его практически идеальных стратегических решениях в развитии компаний известно в Киргизии, Канаде, Израиле и других странах мира. Он участник евразийской тройки, акционер ERG, который попал не только в казахстанский Forbes, но и в израильский. Напомним, Александр Машкевич имеет еще и израильское гражданство, поэтому вполне заслуженно попал в почетный список ведущего делового журнала. Состояние Машкевича оценивается в минимум $4 миллиардов. Об одном из лучших стратегических решений для ERG расскажем и мы сегодня. Речь идет о сделке казахстанского бизнесмена с ВТБ, сроки которой уже подходят к концу. Давайте вспомним, почему миллиардер решил остановить выбор на данном решении и подведем промежуточные итоги сделки между ERG и ВТБ.

Банк ВТБ и Александр Машкевич: сотрудничество с российским коммерческим банком

Соглашение ведущего российского коммерческого банка с группой компаний Eurasian Resources Group Sarl было подписано 5 лет назад. Срок завершения контракта подходит к концу уже через год. Каковыми были главные условия подписанные Александром Машкевичем? Что было ключевым?

Финансирвоание проектов Eurasian Resources Group S.a.r.l.

ВТБ и ERG пришли к общему выводу по поводу продления общего графика выплат до 2021 года , а затем до 2022-го.

а затем до 2022-го. Учтена консолидация данных соглашений. В таком случае следует увеличение пакета залога.

Соглашение с банком позволило компании, акционером которой является Машкевич Александр Антонович, продолжить реализовывать планы ERG, направленные на развитие группы компаний. В период волатильности на мировых рынках важнее всего было заниматься укреплением позиций в финансовом секторе. К слову, группа ВТБ тоже преследовала аналогичные цели. Иметь в клиентах Eurasian Resources Group было очень престижно, это не изменилось и в 2020 году.

Компании поддерживали партнерские отношения все эти годы. Но будут ли они настолько прочны по истечению срока договоренности, пока остается загадкой. Машкевич считает ВТБ одним из престижнейших партнеров ERG, если рассматривать именно категорию банков. Он постоянно оказывал Eurasian Resources Group финансовую поддержку и был настоящим тылом для международной группы компаний.

«Соглашение, подписанное в 2015 году, — яркий показатель прочности и высокой надежности бизнеса ERG. ВТБ создали условия для планомерного развития и роста компании в долгосрочной перспективе. Изменение графика погашения займов позволило Eurasian Resources Group придерживаться бизнес-плана и более спокойно пройти время турбулентности на рынках продукции ERG», — добавил казахстанский миллиардер.