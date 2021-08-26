Маска, Безоса, Брэнсона пригласят на запуск «Союза» с Байконура

Илона Маска, Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса пригласят на Байконур, чтобы наблюдать за запуском корабля «Союз», сообщил в эфире Первого канала глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Если эта замечательная троица энтузиастов космоса будет на Байконуре в момент запуска нашего проекта и нашего корабля, мне кажется, это подчеркнет то, что космос является уникальной средой, где встречаются уникальные люди, которые, несмотря на все проблемы, которые существуют между странами, все равно находят возможность быть вместе», — сказал Рогозин.

Гостей на Байконуре ждут 5 октября.

В этот день на МКС отправятся актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они снимут первый в истории художественный фильм в космосе.

Съемочная группа проведет на МКС 12 дней. Около 40 минут фильма будут созданы на орбите, пишет bfm.ru. Рабочее название проекта — «Вызов».

Ранее сообщалось, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пригласил основателя SpaceX Илона Маска в Россию. Рогозин также заметил, что рад бы и сам приехать в США, но находится под санкциями.

Также гендиректор позвал в гости еще одного главу космокорпорации: «Пусть господин Маск приезжает, пусть приезжает глава NASA сенатор Нельсон».

Дмитрий Рогозин добавил, что глава NASA обещал приехать в Россию вместе с семьей.