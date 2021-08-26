26 августа 26°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Маска, Безоса, Брэнсона пригласят на запуск «Союза» с Байконура

Илона Маска, Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса пригласят на Байконур, чтобы наблюдать за запуском корабля «Союз», сообщил в эфире Первого канала глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Байконур.
Байконур.
СС0

«Если эта замечательная троица энтузиастов космоса будет на Байконуре в момент запуска нашего проекта и нашего корабля, мне кажется, это подчеркнет то, что космос является уникальной средой, где встречаются уникальные люди, которые, несмотря на все проблемы, которые существуют между странами, все равно находят возможность быть вместе», — сказал Рогозин.

Гостей на Байконуре ждут 5 октября.

В этот день на МКС отправятся актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они снимут первый в истории художественный фильм в космосе.

Съемочная группа проведет на МКС 12 дней. Около 40 минут фильма будут созданы на орбите, пишет bfm.ru. Рабочее название проекта — «Вызов».

Ранее сообщалось, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пригласил основателя SpaceX Илона Маска в Россию. Рогозин также заметил, что рад бы и сам приехать в США, но находится под санкциями.

Также гендиректор позвал в гости еще одного главу космокорпорации: «Пусть господин Маск приезжает, пусть приезжает глава NASA сенатор Нельсон».

Дмитрий Рогозин добавил, что глава NASA обещал приехать в Россию вместе с семьей.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость