«Маскировка не прошла»: алтайское казино незаконно заманивало поиграть

«Altai Palace» назвался сибирским Вегасом на рекламном баннере в Казани, на что обратило внимание местное УФАС. Бизнесмены попытались объяснить, что это не реклама азартных игр, но комиссия решила иначе, сообщили в антимонопольном ведомстве.

На уличном рекламном баннере на фоне алтайских гор и развлекательного заведения «Altai Palace» размещалась информация «СИБИРСКИЙ VEGAS Altai Palace Здесь сбываются мечты! <.> «.

Также на изображении были люди с поднятыми вверх руками, а буква «G» в слове «VEGAS» стилизована под фишку казино.

Предприниматели настаивали на том, что это реклама не азартных игр, а отеля и его расположения.

«Однако попытка «маскировки» рекламы игорного заведения под услуги отеля не прошла», — заявили в УФАС.

Комиссия пришла к выводу, что рекламируется игорное заведение — казино «Altai Palace». Например, буква «G» в виде фишки может использоваться как для индивидуализации игорного заведения, так и для сопутствующих азартным играм гостиничным услугам. Оба варианта недопустимы.

Почему нельзя рекламировать казино

«Распространение рекламы основанных на риске игр, пари, игорного заведения, а также сопутствующих азартным играм услуг, в том числе рекламы мест по оказанию сопутствующих услуг, действующим законодательством ограничено как по времени — с 22 до 7 часов, так и территориально, — допускается только в зданиях, где проводятся игры и в специализированных печатных изданиях. Кроме того запрещено использовать образы людей в такой рекламе», рассказала начальник отдела контроля недобросовестной конкуренции и рекламы управления Наталья Буянкина.