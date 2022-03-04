Масленица-2022: чем принято заниматься в Тещины вечерки 4 марта

Если на третий день Масленичной недели теща звала в гости зятя, то на пятый день — он накрывает стол. Задачей зятя было продемонстрировать свое расположение к теще и ее близким.
Теща же приходит в гости не одна, а с «товарками» — подружками. Она имеет полное право поучить дочь и зятя уму-разуму, дать им добрые напутствия и полезные советы для семейной жизни.
Под вечер незамужние девушки обычно устраивают самые разнообразные обряды и гадания, чтобы приблизить встречу со своим будущим женихом.
Тещины вечерки были вторым днем так называемой Широкой Масленицы — второй части Масленичной недели, когда никто не работал.