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Масленица-2020: как пройдет праздник в парке «Лесная сказка»

1 марта в парке «Лесная сказка» (ул. Энтузиастов, 12) встречаем весну нового десятилетия. В программе веселые игры и забавы, песни и пляски, проводы зимы и сжигание чучела. Начало в 12:00. Вход свободный.

Масленица.
Масленица.
Анна Зайкова

Праздничная площадка встретит всех желающих традиционными масленичными играми и забавами, развеселой программой на главной сцене и творческими мастер-классами для детей. Генеральный партнер праздника группа компаний «Союз» организует площадку с огромной раскраской и пригласит повеселиться своего друга — плюшевого Йети. Журнал «Телепарк» подарит сказочную фотозону с «живыми» картинками для ярких кадров. На главной сцене пройдут конкурсы с подарками от Новоалтайского маслосырзавода, компании «Интермасло» и вкусными кукурузными палочками «Никитка».

На время праздника площадка превратится в настоящий масленичный разгуляй с традиционными забавами. Перетягивание каната, бой подушками, проверка на ловкость, а для любителей приключений с ледяным столбом — горизонтальный «столб» с подарками, который смогут покорить даже школьники. Силачи попробуют себя в состязаниях по армрестлингу и в парных шуточных боях от спортивного клуба «Феникс». Кроме того, на площадке будет работать выставка-ярмарка изделий народного творчества, а на мастер-классе ребятишки сделают соломенных кукол — настоящий символ русской Масленицы.

Организатор
Организатор
Организатор
Организатор
Организатор
Организатор
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер

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