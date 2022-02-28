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Жизнь

Масленица-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Сегодня, 28 февраля, начинают праздновать Масленицу. К празднику altapress.ru сделал подборку поздравлений в прозе, стихах и смс.

Масленица.
Масленица.
altapress.ru

Поздравления с Масленицей в прозе

Поздравляю с приходом весны, с Масленицей! Пусть блины с пылу с жару растопят последние зимние льдинки и подарят прекрасное настроение! Пусть весенние денечки принесут нам радость, мир, благополучие, душевное тепло и любовь человеческих сердец. С праздником!

В эти дни мы провожаем зиму, а с ней все неприятности и огорчения! На пороге весны, в самый вкусный праздник, хочется пожелать обновления и веселых дней, щедрого стола, гостеприимного дома, достатка. Пусть солнце светит ярче, пусть беды пройдут мимо, а в сердце навсегда поселится счастье и добро. С Масленицей!

Поздравляю с пробуждением весны. Желаю, чтобы в вашей жизни, с новой силой, зацвели любовь, нежность и радость. Чтобы ваши дни наполнились полноводными ручьями счастья. Чтобы в ваших душах зазвенела капель благополучия и света. Желаю добра, вкусных блинов и хорошего настроения. С Масленицей!

Весёлая Масленица-2018.
Весёлая Масленица-2018.
www.instagram.com/mr.gadget8.9179174355

Поздравления с Масленицей в стихах

С Масленицей поздравляю!
Пышных блинчиков желаю.
И с икоркой, и с грибами,
Чтоб их есть всегда с друзьями.

Пусть всеобщее веселье
Вам поднимет настроенье.
Сполна счастьем наслаждайтесь
И как в масле сыр, купайтесь.

Масленица к нам пришла,
Значит, скоро уж весна.
Веселись, гуляй, народ:
Песни, пляски, хоровод!

Всем желаю я достатка,
Чтоб жилось вам очень сладко,
И блинов побольше с маслом,
Чтобы жизнь была прекрасной!

Масленица в дом пришла
И весну нам принесла,
Блинчиков мы испечем,
Зиму дружно проведем.

Пусть весна будет щедра,
Всем желаю я добра,
Счастья, радости, везения,
Чумового настроения!

Масленица в Барнауле. 2018.
Масленица в Барнауле. 2018.
Евгения Родочинская

Поздравления с Масленицей в смс

Поздравляю с Масленицей! Желаю радости, озорного настроения, вкусных угощений! Чтобы в душе всегда было солнечно и тепло, сытой жизни и семейного благополучия!

Поздравляю с Масленицей! Желаю, чтобы в доме был достаток, чтоб удача всегда сопутствовала Вам. И чтоб весна принесла в Вашу жизнь веселье и радость.

Поздравляю Вас с Масленицей! Пусть минувшая зима заберет с собой все, что могло заставить плакать и переживать, а весна буйным цветом и теплым ветром принесет в Ваши будни свет, добро и удачу!

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