Масляковы расширяются. На канале СТС стартует детский КВН

Детский КВН по формату будет таким же, как и взрослый — с отборочными играми, полуфиналами и финалом.
Всего сезон начнут 36 команд, в которых будет задействовано около 1000 участников.
В состав жюри детского КВН войдут Борис Грачевский, Дмитрий Хрусталев, Пелагея, Нюша, Родион Газманов, Елизавета Арзамасова, Михаил Башкатов, пишет «Нью-Информ».
Напоминаем, что в телевизионном формате сейчас есть две лиги КВН. Высшую ведет Александр Масляков-старший. а Премьер-лигу — его сын. Кроме того, есть различные межрегиональные и региональные студенческие лиги КВН по всей стране.
Наивысшим достижением в КВН представителей Алтайского края (тогда это был студенческий театр «Калейдоскоп») стала победа в Высшей лиге 1998 года в составе команды «Дети лейтенанта Шмидта».