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Жизнь

Масляковы расширяются. На канале СТС стартует детский КВН

15 июня на федеральном телеканале СТС начинаются детские игры КВН. Ведущий этого формата популярной телепрограммы не раскрывается, но некоторые СМИ сообщают, что микрофон доверят бывшей участнице команды «Уральские пельмени» Юлии Михалковой.

КВН.
КВН.

Детский КВН по формату будет таким же, как и взрослый — с отборочными играми, полуфиналами и финалом.

Всего сезон начнут 36 команд, в которых будет задействовано около 1000 участников.

В состав жюри детского КВН войдут Борис Грачевский, Дмитрий Хрусталев, Пелагея, Нюша, Родион Газманов, Елизавета Арзамасова, Михаил Башкатов, пишет «Нью-Информ».

Команда КВН «Дети лейтенанта Шмидта», чемпионы высшей лиги КВН 1998 г.
Команда КВН «Дети лейтенанта Шмидта», чемпионы высшей лиги КВН 1998 г.
Музей АлтГТУ.

Напоминаем, что в телевизионном формате сейчас есть две лиги КВН. Высшую ведет Александр Масляков-старший. а Премьер-лигу — его сын. Кроме того, есть различные межрегиональные и региональные студенческие лиги КВН по всей стране.

Наивысшим достижением в КВН представителей Алтайского края (тогда это был студенческий театр «Калейдоскоп») стала победа в Высшей лиге 1998 года в составе команды «Дети лейтенанта Шмидта».

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