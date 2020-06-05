Масляные войны: на что идут производители ГСМ, чтобы залить наши деньги себе? (Конкурс внутри публикации)

Фестивали , гонки и упаковка — все за наш счет?

Страхи всех автомобилистов можно представить в виде трехглавого дракона, пожирающего бюджет. Одна голова — плата за ремонт, вторая — траты на бензин, а третья, предположим, — налоговые сборы. Но и хвоста водители боятся, встречу с ним оттягивают до последнего. Как махнет дракон хвостом, так моторное масло надо менять.

Зачастую производители ГСМ готовы идти на любые уловки, чтобы именно их канистры оказались в вашем гараже. Об экономии бюджета автомобилистов и «битве с драконами» мы откровенно поговорим с опытным продажником, руководителем направления «масла» агроснабженческой компании «Мустанг-Сибирь» Антоном Подколзиным.

— Добрый день, есть ли смысл переплачивать за известные марки моторных масел?

— Добрый день. Так уж сложилось, что сегодня миром правит маркетинг. Огромные средства вкладываются в рекламу и ее продвижение. Конечно, это ведет к удорожанию продукта. При этом все оригинальные масла крупных заводов, которые соответствуют допускам и характеристикам, хорошие. Что касается брендов — за это приходится платить вдвойне.

Гоночные соревнования , реклама в СМИ , ивенты — на все берутся деньги с продаж

— Когда нам демонстрируют, как турбированные авто жгут резину на треке, мы понимаем, что такое же масло в наших «ласточках» выдержит поездку с рассадой на дачу?

— Подвоха здесь нет, производители борются за клиента и вкладываются помимо «обертки» и в разработки, которые защищают мотор от нагрузок. Зачастую у одних больше рекламы, у других — лабораторных испытаний и исследований. Каждый делает свой выбор.

Польский гонщик обратился к барнаульцам.

— Поговорим о подделках. Если у масла есть определенные допуски — боятся нечего?

— Что такое допуск? Это своеобразный стандарт качества, разработанный автопроизводителем с особыми техническими требованиями для каждой из линеек масел. Сертификаты не раздают подобно визиткам. Масло подвергают комплексу сложных испытаний, экспериментов и анализов. Фиксируются все отклонения, и только после этого масло получает допуск. На это уходят сотни тысяч евро.

— Хорошо, допуск мы видим и немного успокоились. На что еще нужно обратить внимание при выборе масел?

— Контрафакта на рынке сейчас много, и чаще всего подделывают раскрученные бренды. «Уж точно скинем по низкой цене», — думают «пираты».

Сейчас фальшивки все чаще встречаются в автомагазинах и СТО. Обращайте внимание на низкую цену. Скидка на 50−70% должна вас насторожить. Лучшая же страховка от капитального ремонта — это, конечно, покупка ГСМ у официального представителя завода.

Полная линейка масел для сельхозтехники.

— На вашей практике было много «летальных исходов»?

— За свою практику я видел множество «застрелившихся» моторов из-за использования некачественных или контрафактных масел. Причиной этого становится резкий рост вязкости, падение щелочного и рост кислотного числа, осаждение на стенках двигателя густых гудроноподобных отложений, препятствующих прокачке масла через каналы системы смазывания.

Себя и своих партнеров я полностью обезопасил, так как использую заводское масло «Лотос», которое лично привез с европейского завода — никаких посредников. Команда «Лотос» участвует в гонках, чтобы испытать последние новинки, при этом основной бюджет тратит на лабораторные испытания и разработку, а не на рекламу.

Учитывая опыт работы с разными брендами, могу сказать, что заводское масло без посредников — самый надежный и доступный вариант.

Лотос — это огромная линейка масел для сельхозтехники: тракторов, комбайнов, большегрузов. Для фермера — это одна из лучших цен на европейское масло.

Завод компании «Лотос», Польша , Гданьск.

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Организатор конкурса: компания «Мустанг-Сибирь». Конкурс проводится с 5 по 11 июня 2020 года. Условия конкурса: написать в комментариях необычный случай, связанный с эксплуатацией техники. Победителя определит руководитель направления масла компании «Мустанг-Сибирь». Имя победителя будет названо 10 июня 2020 г. в инстаграм-канале «Romafermer22», чтобы получить подарок, необходимо отправить в директ ФИО.

Фото предоставлено агроэкспертной компанией «Мустанг-Сибирь»