Праздничные акции и подарки ветеранам
Несколько праздничных мероприятий пройдут заранее. 5 мая состоится акция «Парад у дома ветерана», а 8 мая фронтовые бригады выступят по местам проживания ветеранов.
Также ветеранам и труженикам тыла вручат подарочные наборы от Губернатора Алтайского края, администрации города и БГД.
Всего поздравят: 182 ветеранов, 40 участников Великой Отечественной войны и 1281 труженика тыла.
Масштабный парад
Празднование 9 мая начнется утром с возложения цветов на Мемориале Славы.
В 10:00 на площади Советов состоится масштабный парад, в котором будут участвовать более 1,5 тыс. человек. Пройдет торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. Участвуют 21 парадный расчет, знаменная группа и сводный гарнизонный оркестр.
Также на площади пройдет колонна ретро-автомобилей военного времени.
За праздничным шествием можно наблюдать с трибун, установленных на площади Советов.
А вот шествия «Бессмертного полка» в Барнауле в этом году не будет, как и в других регионах страны. Такое решение приняли на федеральном уровне.
Легкоатлетический пробег и концерты
После парада на площади Советов стартует легкоатлетический пробег «Кольцо Победы».
Основные мероприятия пройдут на главной сценической площадке на площади Сахарова. Праздничная программа продлится с 12:00 до 22:00 и завершится акцией «Лучи Победы».
Салют
Завершится празднование Дня Победы ярким салютом на площади Сахарова в 22:00.
Праздничные программы и фейерверки запланированы также в других районах города.
Безопасность в праздник
«Для охраны общественного порядка в Барнауле планируется привлечь более 1500 сотрудников полиции, вневедомственной охраны, ЧОП, курсантов БЮИ, представителей народной дружины», — сообщают в ведомстве.
На праздничных площадках организуют контрольно-пропускные и досмотровые пункты. Поставят арочные металло-детекторы и заградительные турникеты.
В центральной части города также организуют досмотр на проспекте Ленина в районе улиц Молодежной и Димитрова.