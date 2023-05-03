Около 160 мероприятий запланировано к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В их числе большой парад и яркий салют. О том, как отметят праздник в Барнауле, сообщили власти города.

День Победы в Барнауле. 2019 год.

Праздничные акции и подарки ветеранам

Несколько праздничных мероприятий пройдут заранее. 5 мая состоится акция «Парад у дома ветерана», а 8 мая фронтовые бригады выступят по местам проживания ветеранов.

Также ветеранам и труженикам тыла вручат подарочные наборы от Губернатора Алтайского края, администрации города и БГД.

Всего поздравят: 182 ветеранов, 40 участников Великой Отечественной войны и 1281 труженика тыла.

День Победы в Барнауле. 2019 год. Анна Зайкова , altapress.ru.

Масштабный парад

Празднование 9 мая начнется утром с возложения цветов на Мемориале Славы.

В 10:00 на площади Советов состоится масштабный парад, в котором будут участвовать более 1,5 тыс. человек. Пройдет торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. Участвуют 21 парадный расчет, знаменная группа и сводный гарнизонный оркестр.

Также на площади пройдет колонна ретро-автомобилей военного времени.

За праздничным шествием можно наблюдать с трибун, установленных на площади Советов.

А вот шествия «Бессмертного полка» в Барнауле в этом году не будет, как и в других регионах страны. Такое решение приняли на федеральном уровне.

Парад на День Победы в Барнауле. 9 мая 2014 года Олег Богданов

Легкоатлетический пробег и концерты

После парада на площади Советов стартует легкоатлетический пробег «Кольцо Победы».

Основные мероприятия пройдут на главной сценической площадке на площади Сахарова. Праздничная программа продлится с 12:00 до 22:00 и завершится акцией «Лучи Победы».

Под песни военных лет: как барнаульцы отпразднуют День Победы. Анна Зайкова.

Салют

Завершится празднование Дня Победы ярким салютом на площади Сахарова в 22:00.

Праздничные программы и фейерверки запланированы также в других районах города.

Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дарья Беркетова , altapress.ru.

Безопасность в праздник

«Для охраны общественного порядка в Барнауле планируется привлечь более 1500 сотрудников полиции, вневедомственной охраны, ЧОП, курсантов БЮИ, представителей народной дружины», — сообщают в ведомстве.

На праздничных площадках организуют контрольно-пропускные и досмотровые пункты. Поставят арочные металло-детекторы и заградительные турникеты.

В центральной части города также организуют досмотр на проспекте Ленина в районе улиц Молодежной и Димитрова.