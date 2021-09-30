Масштабное отключение воды в Барнауле перенесли на 3 октября

В Барнауле на два дня перенесли масштабные работы на сетях водоснабжения, которые потребуют отключения воды, сообщает « Росводоканал Барнаул ».

Ранее сообщали, что работы по замене двух задвижек диаметром 500 и 800 мм начнутся утром 1 октября и завершатся через 24 часа.

30 сентября «Росводоканал Барнаул» заявил о переносе работ — с 8:00 3 октября до 8:00 4 октября.

«График работ и перенос даты отключения водоснабжения на выходной день были скорректированы в целях обеспечения деятельности школ, детских садов и поликлиник. В воскресение они закрыты и временное отключение не повлияет на их рабочий режим», — пояснил директор по производству Дмитрий Власов.

Напомним, замена запорной арматуры позволит в будущем при проведении работ на сетях или устранении повреждений существенно минимизировать зоны отключений.

Подачу воды приостановят в границах улиц: Павловский тракт (от ул. Бабуркина до пр. Строителей), ул. Фурманова, ул. Власихинская (от ул. Фурманова до ул. Приветной), ул. Челюскинцев (от пр. Строителей до пр. Магистральный), пр. Строителей (от ул. Павловский тракт до пр. Ленина), пер. Революционный, Песчаная (от пр. Сейфуллинский до пр. Социалистического), ул. Ядринцева (от ул. Песчаной до пр. Строителей), пр. Красноармейский (от пр. Строителей до ул. Песчаной), пр. Социалистический (пр. Строителей до ул. Чкалова), пр. Ленина (от пр. Строителей до ул. Чкалова), ул. Молодежная (вся), ул. Димитрова (вся), Чкалова (от пр. Ленина до ул. Промышленной), ВРЗ, пос. Восточный, пр. Калинина (от пр. Строителей до ул. Северо-Западной), ул. Северо-Западная (от пр. Калинина до Транзитной), ул. Гущина (от Северо-Западной до Бульвара Медиков), 2-ая Северо-Западная (от Гущина до ул. Транзитной).

Жителей домов, попавших под отключение, просят заблаговременно сделать запас воды.

Список учреждений и жилых домов (таблицы для скачивания), которые останутся без воды на период проведения работ.