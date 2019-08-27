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Массовая городская тренировка пройдет в Парке спорта

1 сентября с 17.00 до 20.00 на главном футбольном поле Парка спорта А. Смертина (г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 12-в.) состоится ежегодная массовая городская тренировка, в рамках программы здорового образа жизни «Парк спорта».

Массовая городская тренировка в Парке спорта.
Массовая городская тренировка в Парке спорта.
Татьяна Алдабаева

На протяжении пяти лет Парк спорта проводит масштабные спортивные мероприятия, 2017 год стал рекордным — 3012 человек одновременно тренировались одной большой командной на футбольном поле. Парк Спорта в г. Барнауле вошел в Книгу рекордов России. В 2018 году организаторы мероприятия установили мировой рекорд и доказали, что Барнаул — самый спортивный город, собрав 4414 человек.

Массовая городская тренировка в Парке спорта.
Массовая городская тренировка в Парке спорта.
Татьяна Алдабаева
Массовая городская тренировка в Парке спорта.
Массовая городская тренировка в Парке спорта.
Татьяна Алдабаева
Массовая городская тренировка в Парке спорта.
Массовая городская тренировка в Парке спорта.
Татьяна Алдабаева
Массовая городская тренировка в Парке спорта.
Массовая городская тренировка в Парке спорта.
Татьяна Алдабаева

Цель проекта — это пропаганда здорового образа жизни. С июня по август на территории парка проходят бесплатные городские тренировки под открытым небом, в которых принимают участие все желающие, финалом программы ЗОЖ «Парк спорта» станет массовая городская тренировка, где наградят самых активных участников.

В программе мероприятия:

  • 17.00 до 18.00 — регистрация участников, интерактивная программа;
  • 18.00 — 19.00 — разминка, функциональный тренинг, strong by zumba, растяжка.
  • В 19.00 Парк спорта совместно с сетью магазинов для активных Pulse проведет розыгрыш призов среди участников тренировки, главный приз — велосипед.

Организаторы акции: ООО «Парк Спорта» и ООО «СВК». Срок проведения акции: 01.09.2019 г. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите по ссылке parksporta.tilda.ws/trenirovka/registracia

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