Массовая городская тренировка пройдет в Парке спорта

1 сентября с 17.00 до 20.00 на главном футбольном поле Парка спорта А. Смертина (г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 12-в.) состоится ежегодная массовая городская тренировка, в рамках программы здорового образа жизни «Парк спорта».

На протяжении пяти лет Парк спорта проводит масштабные спортивные мероприятия, 2017 год стал рекордным — 3012 человек одновременно тренировались одной большой командной на футбольном поле. Парк Спорта в г. Барнауле вошел в Книгу рекордов России. В 2018 году организаторы мероприятия установили мировой рекорд и доказали, что Барнаул — самый спортивный город, собрав 4414 человек.

Массовая городская тренировка в Парке спорта. Татьяна Алдабаева Массовая городская тренировка в Парке спорта. Татьяна Алдабаева Массовая городская тренировка в Парке спорта. Татьяна Алдабаева Массовая городская тренировка в Парке спорта. Татьяна Алдабаева

Цель проекта — это пропаганда здорового образа жизни. С июня по август на территории парка проходят бесплатные городские тренировки под открытым небом, в которых принимают участие все желающие, финалом программы ЗОЖ «Парк спорта» станет массовая городская тренировка, где наградят самых активных участников.

В программе мероприятия:

17.00 до 18.00 — регистрация участников , интерактивная программа;

интерактивная программа; 18.00 — 19.00 — разминка , функциональный тренинг , strong by zumba , растяжка.

функциональный тренинг strong by zumba растяжка. В 19.00 Парк спорта совместно с сетью магазинов для активных Pulse проведет розыгрыш призов среди участников тренировки , главный приз — велосипед.