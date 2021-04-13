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Жизнь

Мастера Колыванского камнерезного завода на Алтае больше не ходят с линейками для замеров

Колыванский камнерезный завод им И. И. Ползунова закупил три станка за 10 млн рублей, которые выделили из краевого бюджета. Новая техника избавила работников от необходимости делать замеры вручную.

На Колыванском камнерезном заводе.
На Колыванском камнерезном заводе.
mintrans22.ru

С появлением сварочного станка для напайки алмазных сегментов к зубьям отрезных дисков, теперь не нужно отправлять диски на Урал, где производятся такие работы и ждать их готовности более трех недель.

Эти работы производятся теперь своими силами.

Увеличился и объем производства.

«В текущем году планируем произвести 15 тысяч погонных метров бордюров, в прошлом году было произведено семь тысяч. Наша продукция использовалась на ряде благоустроенных объектов в городе Барнауле, а также при строительстве и реконструкции дорожных объектов краевого и федерального значения», — цитирует пресс-служба минтранса Алтайского края директора завода Андрея Михеева.

Автоматический распиловочный станок, который используется для пиления плит из природного камня, пилит материал с точностью до миллиметра — сотрудникам больше не нужно ходить с линейкой и делать замеры. Достаточно поставить камень, набрать в программе нужные параметры и все будет готово, отмечают на предприятии.

Колыванский камнерезный завод за более чем 200-летнюю историю своего существования изготовил большое количество эксклюзивных изделий. Только в каталоге Эрмитажа насчитывается 89 ваз, торшеров, чаш, четыре камеи, в том числе и знаменитая непревзойденная овальная «Царица ваз».

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