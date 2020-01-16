МастерКлассный январь!

Новогодние каникулы, к сожалению, закончились. Но это вовсе не повод расстраиваться! В ТРЦ «Пионер» точно знают рецепт сохранения праздничного настроения!

До конца января по воскресеньям на 4-м этаже будут проходить чудесные мастер-классы для всей семьи. Мастер-класс — это возможность не только научиться чему-то новому, но и забрать с собой сувенир, сделанный своими руками! А детишек приятно порадует угощение сладкой ватой.

ТРЦ Пионер

Участие в мастер-классах абсолютно бесплатное, нужно только оставить заявку в социальных сетях либо непосредственно перед началом МК (при наличии свободных мест)!

19 января вас ждет чудесный мастер-класс по изготовлению и декору домика-ширмы, а 26 января делаем украшение для дома, которое обязательно найдет себе место в любой комнате! Начало мастер-классов в 14.00.

Заниматься творчеством, особенно семейным кругом — очень здорово! Приходите и убедитесь в этом сами! Следите за нашими новостями в соцсетях, чтобы получать самую актуальную информацию о новых мастер-классах. И до встречи в «Пионере»!

Барнаул , пр. Ленина , 102-в

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