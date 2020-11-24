Мастерство бартера. Как участники конкурса #Фабрикабизнесидей обменивали скрепку на более ценные вещи

Игорь Носов, руководитель специальных образовательных проектов компании «Деловая среда» и по совместительству ментор конкурса #Фабрикабизнесидей подготовил для своих подопечных новое испытание. На этот раз конкурсанты, находясь в ТРЦ Galaxy, должны были обменять скрепку на нечто более ценное. Как это происходило — читайте в репортаже altapress.ru

Как Макдональд

Канадский блогер Кайл Макдональд известен по всему миру тем, что смог обменять скрепку на дом в 14 этапов. Игорь Носов решил дать возможность своим подопечным побыть в шкуре блогера. Цель, конечно, была поскромнее — скрепку нужно было обменять на что-то более ценное, количество обменов неограниченно. На задание давалось 15 минут.

Каждый из конкурсантов разрабатывал свою линию продажи: кто-то пытался делать комплименты, отмечая, например, что скрепка отлично сочетается с рубашкой собеседника. Кто-то честно сознавался, что участвует в конкурсе, тем самым вызывая особый интерес у потенциального клиента.

Найти своего клиента

Практически все участники работали на одну целевую аудиторию — прохожих. Пробовали меняться все, но отличился лишь Юрий Мосунов. Он смекнул, что эффективнее будет общаться с кассирами магазинов ТРЦ — и не прогадал. Путем четырех обменов ему удалось получить штемпельную краску: скрепка — ручка -автоматическая ручка — маркер — краска.

Юрий Мосунов,

конкурсант:

— Обменять что-нибудь на то, что есть у прохожего, гораздо сложнее. У него в кармане лежит кошелек, телефон и ключи от машины — те вещи, которые едва ли кто-то поменяет на скрепку. Никто за неё мне сразу не отдаст свой дом.

Юрий отметил, что кассиры оказались весьма сговорчивыми, поэтому достаточно было предлагать обмен, что называется, «в лоб», чтобы они согласились дать что-нибудь за скрепку.

Конкурсант предположил, что сотрудники магазинов так просто шли на обмен, потому, что у них очень много канцелярии.

Конкурсанты , находясь в ТРЦ Galaxy , обменивают скрепку на нечто более ценное. Анна Зайкова

Проложить собственный путь

Также свое собственное решение задачи придумал Роман Аргудяев. Он организовал небольшой конкурс для гостей ТРЦ, в случае проигрыша которых он получал деньги.

Роман Аргудяев:

— Мне показалось странным обменивать не нужную вещь на что-то более ценное, например, на деньги, за которые можно купить все, что угодно. Я хотел придумать свой путь. Когда гулял по ТРЦ, то заметил, что раздают листовки. И мне сразу же вспомнился фокус — невозможно свернуть листик пополам больше 7 раз. Я подумал — почему нет? Это мой способ.

Роман считает, что правила игры он не нарушил, потому что поначалу в случае своего проигрыша, предлагал скрепку победителю. Но по итогу отказался от этой идеи и заменил скрепку на деньги: если участнику удается сложить листок 8 раз, то Роман отдает ему 10 рублей, если же нет — участник отдает свои кровные на аналогичную сумму.

Конкурсант подчеркнул, что очень важно использовать нужные слова, чтобы заинтересовать человека. Он признается, что для достижения успеха ему пришлось изменить формулировку, с которой он обращался к прохожим.

Конкурсанты , находясь в ТРЦ Galaxy , обменивают скрепку на нечто более ценное. Анна Зайкова

Роман Аргудяев:

— Я заметил, что словами «не хотите ли вы заработать 10 рублей?» внимание людей не привлечешь. В моем случае никто не заинтересовался. Я понял, что нужно вовлечь собеседника в процесс игры, теперь я обращался к ним с такой фразой: «Не хотите поучаствовать в эксперименте?». Люди охотно соглашались. Участие в конкурсе или эксперименте куда интереснее небольшого заработка.

Роману удалось сохранить скрепку и дополнительно заработать 20 рублей — никто так и не смог свернуть листок пополам больше 7 раз.

На что удалось обменять скрепку

Результаты следующие:

штемпельная краска,

20 рублей ( с сохранением скрепки),

с сохранением скрепки), резинка для волос,

55 рублей и медицинскую маску,

медицинская маска , пара перчаток , чай , влажные салфетки , охотничьи спички и карандаш.

Игорь Носов. Анна Зайкова

Игорь Носов,

ментор:

— Мне кажется, ребята справились с задачей отлично. Важно, чтобы они поняли, насколько они приумножили свой стартовый капитал. Ведь скрепка стоит где-то 5 копеек, а они вернулись с 50 рублями, что в сотню раз больше. Это колоссальный результат с точки зрения бизнеса.

Чему учит испытание

Ментор признается, его задача — показать молодым предпринимателям, что стартовый капитал не так важен в бизнесе, как многим кажется.

Игорь Носов,

ментор:

— Мы хотим убрать из головы начинающего предпринимателя мысль о том, что им необходим стартовый капитал. Ребята на собственном примере убедились, что можно, не имея ничего, создавать ценность здесь и сейчас. Единственные инструменты, которыми нужно было пользоваться — своя голова и эмпатия к людям, взаимодействие с рынком. Богатых делают таковыми не они сами, а другие люди, для которых они работают и создают эту ценность.

Конкурсанты , находясь в ТРЦ Galaxy , обменивают скрепку на нечто более ценное. Анна Зайкова

А вот чему научились конкурсанты:

Юрий Мосунов,

конкурсант: — Задание помогает правильно определять настоящую ценность твоего товара. К примеру, я сразу подумал — на скрепку мне действительно никто не обменяет целый магазин. Соответственно скрепку пробовал обменять на ручку, на товар чуть более ценный, и это у меня получилось. Нужно здраво оценивать собственный продукт. Татьяна Шибина,

конкурсантка: — Испытание учит правильному построению коммуникации с людьми. Когда мы будем действующими бизнесменами, к нам же будут приходить клиенты, к каждому из которых нужно найти свой подход. Задание как раз и обучает правильному ведению разговора с потенциальным клиентом. Роман Аргудяев,

конкурсант: — Предприниматель должен не только создать продукт, но и правильно рассказать о нем широкой аудитории. Должен объяснить, зачем этот продукт нужен клиенту. Для этого, конечно, нужны хорошие маркетологи, или же сам бизнесмен, должен уметь правильно воздействовать на аудиторию. Задание, которое дал Игорь, как раз и помогает развить такие коммуникационные навыков, которые необходимы в маркетинге, в развивающемся бизнесе.

Центр «Мой бизнес»

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