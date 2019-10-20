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Жизнь

Мать «ребенка-маугли», подозреваемая в издевательствах над детьми, назвала все «брехней»

Мать девочки, попавшей в одну из больниц Орла в истощенном состоянии, отреагировала на сообщения СМИ об издевательствах над ребенком.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
Открытые источники в Интернете (СС0)

«Я не буду комментировать, все будет позже. Все это брехня», — приводит слова женщины РЕН ТВ.

Ранее управление Следственного комитета по Орловской области сообщило, что в городскую больницу поступила девочка в истощенном состоянии и с задержкой психомоторного развития.

Ребенок для своего возраста очень плохо ходит, предпочитая передвигаться на четвереньках. Отмечалось, что в ее семье воспитывались восемь детей, их изъяли и поместили в специализированное учреждение.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

Местные СМИ написали, что мать ребенка злоупотребляет спиртным и систематически издевается над ребенком. Однако региональный детский омбудсмен Владимир Поляков опроверг эту информацию, отметив, что девочка росла в семье, которая переживала финансовые трудности из-за смерти главы семейства.

Мать детей не смогла найти работу, стала распродавать имущество и договорилась с одним из интернатов о том, что старшие дети пока поживут там.

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