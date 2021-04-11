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Жизнь

Материнским капиталом в России теперь можно пользоваться по новым правилам

Правила пользования материнским капиталом изменились в России с 11 апреля, передает РИА Новости со ссылкой на приказ федерального Минтруда.

Материнский капитал.
Материнский капитал.
Из открытых источников.

Отмечается, что ранее правительство одобрило проект о полномочиях Минтруда по утверждению правил направления неиспользованных средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии.

Новые полномочия министерства связаны с принятием федерального закона, позволяющего родителям управлять средствами маткапитала более гибко.

В итоге, сейчас родители получили возможность в течение полугода со дня возврата средств на счет в ПФР решить, на что пойдут эти деньги, написав соответствующее заявление.

При этом в случае, если за этот срок решение так и не было принято, его можно продлить еще один раз, также написав заявление в Пенсионный фонд.

Если решение не было принято, то в течение трех месяцев средства маткапитала по умолчанию пойдут на накопительную пенсию.

В начале апреля пресс служба Минтруда сообщила, что ведомство упростит направление материнского капитала на ежемесячные выплаты на детей. Как пояснили в министерстве, упрощается механизм оформления выплат.

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