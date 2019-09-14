Материнский капитал увеличат до 466,6 тысяч рублей

В 2020 году Правительство России проиндексирует материнский капитал на 3,8%, увеличив выплату до 466 тыс. 617 рублей, сообщает РИА Новости.

«Размер материнского капитала в 2020 году увеличится на 3,8% и составит 466 тыс. 617 рублей. В бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд рублей на общее финансирование программы материнского капитала, в том числе на возобновление индексации с 1 января 2020 года», — рассказала премьер-министр Татьяна Голикова на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве России.

Сейчас размер материнского капитала составляет 453 тыс. рублей.

Предположительно, материнский капитал ежегодно будут получать 1 млн граждан. Чиновники планировали к началу января 2020 года поднять эту сумму до 470 тысяч, сообщает «Фонтанка».

Кому положен маткапитал

Материнский капитал выплачивается семьям при рождении или усыновлении второго ребенка. Государственная программа поддержки семей с детьми действует в России с 2007 года. До 2016 года материнский капитал ежегодно индексировался с учетом инфляции. В декабре того же года президент подписал закон, приостанавливающий индексацию до начала 2020 года, пишет polit.ru.

Программу материнского капитала в июле планировали сделать бессрочной.