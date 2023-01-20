Маткапитал. На сколько он вырастет и куда его можно вложить

Размер материнского капитала увеличат в 2023 году. Зачастую сумму тратят на улучшение жилищных условий и оплату ипотеки пишет РБК . Стало известно, как изменится программа маткапитала.

На сколько вырос маткапитал?

В 2023-м размер материнского капитала при рождении первенца составит 589,5 тыс. рублей — на 65 тыс. больше, чем в прошлом году.

При рождении второго ребенка родители получат 779 тыс. рублей. А если они уже получали маткапитал на первого ребенка, то размер выплаты на второго составит 189,5 тыс. рублей.

Деньги. Источник: Freepik , автор ededchechine.

«Папский» капитал

С 2022 года отцы получили расширенные права на получение маткапитала. Выплаты доступны отцам в случае смерти матери, она не была гражданкой России. Ранее такую льготу могли получить только те, чья умершая супруга была россиянкой.

Помощь от государства смогут получить отцы двух и более детей, рожденных с 1 января 2007 года. А также отцы первого ребенка, рожденного позднее 1 января 2020 года.

Кроме того, Конституционный Суд признал право на маткапитал за отцами, которые воспитывают детей, рожденных суррогатными матерями. До этого такое право было только у супружеских пар, обратившихся к услугам суррогатной матери.

Младенец. unsplash.com

Жилье и ипотека

Летом 2022 года правительство России упростило процедуру рефинансирования ипотеки с помощью материнского капитала. Из списка документов исключили справку от рефинансирующего банка, подтверждающую направление денег на погашение первоначального кредита.

Также Кабмин упростил правила покупки жилья в кооперативах на маткапитал. Родителям не должн будут предоставлять справку о правах кооператива на земельный участок, где идет или планируется строительство.

Изменения коснутся случаев, когда гарантом выплаты взноса — региональная некоммерческая организация по строительству жилья.

Жилье. Окно жилого дома. pixabay.com.

На что можно потратить маткапитал?

Цели, на которые можно направить средства маткапитала, указаны в ст. 7 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В их числе: