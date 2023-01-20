20 января
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Жизнь

Маткапитал. На сколько он вырастет и куда его можно вложить

Размер материнского капитала увеличат в 2023 году. Зачастую сумму тратят на улучшение жилищных условий и оплату ипотеки пишет РБК. Стало известно, как изменится программа маткапитала.

Младенец в подгузнике.
Младенец в подгузнике.
unsplash.com.

На сколько вырос маткапитал?

В 2023-м размер материнского капитала при рождении первенца составит 589,5 тыс. рублей — на 65 тыс. больше, чем в прошлом году.

При рождении второго ребенка родители получат 779 тыс. рублей. А если они уже получали маткапитал на первого ребенка, то размер выплаты на второго составит 189,5 тыс. рублей.

Деньги.
Деньги.
Источник: Freepik, автор ededchechine.

«Папский» капитал

С 2022 года отцы получили расширенные права на получение маткапитала. Выплаты доступны отцам в случае смерти матери, она не была гражданкой России. Ранее такую льготу могли получить только те, чья умершая супруга была россиянкой.

Помощь от государства смогут получить отцы двух и более детей, рожденных с 1 января 2007 года. А также отцы первого ребенка, рожденного позднее 1 января 2020 года.

Кроме того, Конституционный Суд признал право на маткапитал за отцами, которые воспитывают детей, рожденных суррогатными матерями. До этого такое право было только у супружеских пар, обратившихся к услугам суррогатной матери.

Младенец.
Младенец.
unsplash.com

Жилье и ипотека

Летом 2022 года правительство России упростило процедуру рефинансирования ипотеки с помощью материнского капитала. Из списка документов исключили справку от рефинансирующего банка, подтверждающую направление денег на погашение первоначального кредита.

Также Кабмин упростил правила покупки жилья в кооперативах на маткапитал. Родителям не должн будут предоставлять справку о правах кооператива на земельный участок, где идет или планируется строительство.

Изменения коснутся случаев, когда гарантом выплаты взноса — региональная некоммерческая организация по строительству жилья.

Жилье. Окно жилого дома.
Жилье. Окно жилого дома.
pixabay.com.

На что можно потратить маткапитал?

Цели, на которые можно направить средства маткапитала, указаны в ст. 7 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В их числе:

  • Образование детей;
  • Получение ежемесячных выплат, если у семьи доход ниже прожиточного минимума;
  • Соцадаптация детей-инвалидов;
  • Формирование накопительной части пенсии мамы;
  • Покупка жилья или ипотека;
  • Строительство и реконструкция дома;
  • Покупка земельного участка и ремонт.

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