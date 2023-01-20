Маткапитал. На сколько он вырастет и куда его можно вложить

На сколько вырос маткапитал?
В 2023-м размер материнского капитала при рождении первенца составит 589,5 тыс. рублей — на 65 тыс. больше, чем в прошлом году.
При рождении второго ребенка родители получат 779 тыс. рублей. А если они уже получали маткапитал на первого ребенка, то размер выплаты на второго составит 189,5 тыс. рублей.
«Папский» капитал
С 2022 года отцы получили расширенные права на получение маткапитала. Выплаты доступны отцам в случае смерти матери, она не была гражданкой России. Ранее такую льготу могли получить только те, чья умершая супруга была россиянкой.
Помощь от государства смогут получить отцы двух и более детей, рожденных с 1 января 2007 года. А также отцы первого ребенка, рожденного позднее 1 января 2020 года.
Кроме того, Конституционный Суд признал право на маткапитал за отцами, которые воспитывают детей, рожденных суррогатными матерями. До этого такое право было только у супружеских пар, обратившихся к услугам суррогатной матери.
Жилье и ипотека
Летом 2022 года правительство России упростило процедуру рефинансирования ипотеки с помощью материнского капитала. Из списка документов исключили справку от рефинансирующего банка, подтверждающую направление денег на погашение первоначального кредита.
Также Кабмин упростил правила покупки жилья в кооперативах на маткапитал. Родителям не должн будут предоставлять справку о правах кооператива на земельный участок, где идет или планируется строительство.
Изменения коснутся случаев, когда гарантом выплаты взноса — региональная некоммерческая организация по строительству жилья.
На что можно потратить маткапитал?
Цели, на которые можно направить средства маткапитала, указаны в ст. 7 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В их числе:
- Образование детей;
- Получение ежемесячных выплат, если у семьи доход ниже прожиточного минимума;
- Соцадаптация детей-инвалидов;
- Формирование накопительной части пенсии мамы;
- Покупка жилья или ипотека;
- Строительство и реконструкция дома;
- Покупка земельного участка и ремонт.
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