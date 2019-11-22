Матрена зимняя. Народные приметы 22 ноября: что нельзя делать, чтобы не случилось беды

22 ноября в народе называли «Матрена зимняя». В этот день предки наблюдали за погодой и пытались угадать, когда ударит мороз. Кроме того, в этот день не пили алкоголь и разбирали старые вещи. Подробнее о народных приметах Матрены зимней — в материале altapress.ru.

Народные традиции 22 ноября

Крестьяне дали 22 ноября много прозвищ: не только Матрена зимняя, но и «Матрёна наставница», «Зима становится», а также «Зимний день». Дело в том, что церковь в этот день почитает память преподобной Матроны Константинопольской, пишет hollydays.ru. В народе ей дали сразу несколько прозвищ. Люди говорили: «С Матрёны зимней зима встает на ноги, и морозы прилетают от железных гор».



22 ноября крестьяне заваривали собранные летом лечебные травы и перебирали вещи. Те, что стали малы, отдавали бедным и нищим. В этот день считалось необходимым избавиться от ненужных вещей.

Предки готовились к Рождественскому посту. На Матрёну зимнюю старались совсем не употреблять алкоголь. Считалось, что 22 ноября пьяному очень легко позабыть вход в избу и замерзнуть на улице.

Небо. Зима. СС0

Народные приметы на 22 ноября