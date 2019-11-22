Матрена зимняя. Народные приметы 22 ноября: что нельзя делать, чтобы не случилось беды

Народные традиции 22 ноября
Крестьяне дали 22 ноября много прозвищ: не только Матрена зимняя, но и «Матрёна наставница», «Зима становится», а также «Зимний день». Дело в том, что церковь в этот день почитает память преподобной Матроны Константинопольской, пишет hollydays.ru. В народе ей дали сразу несколько прозвищ. Люди говорили: «С Матрёны зимней зима встает на ноги, и морозы прилетают от железных гор».
22 ноября крестьяне заваривали собранные летом лечебные травы и перебирали вещи. Те, что стали малы, отдавали бедным и нищим. В этот день считалось необходимым избавиться от ненужных вещей.
Предки готовились к Рождественскому посту. На Матрёну зимнюю старались совсем не употреблять алкоголь. Считалось, что 22 ноября пьяному очень легко позабыть вход в избу и замерзнуть на улице.
Народные приметы на 22 ноября
- Деревья затянуло инеем — к лютым морозам.
- Дождь 22 ноября — к хорошему урожаю пшеницы.
- Если на Матрену зимнюю снежно и облачно, стоит ждать дождливый май.
- Гуляющие по льду гуси — к оттепели.