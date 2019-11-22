Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 ноября -23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Матрена зимняя. Народные приметы 22 ноября: что нельзя делать, чтобы не случилось беды

22 ноября в народе называли «Матрена зимняя». В этот день предки наблюдали за погодой и пытались угадать, когда ударит мороз. Кроме того, в этот день не пили алкоголь и разбирали старые вещи. Подробнее о народных приметах Матрены зимней — в материале altapress.ru.

Зима.
Зима.
СС0

Народные традиции 22 ноября

Крестьяне дали 22 ноября много прозвищ: не только Матрена зимняя, но и «Матрёна наставница», «Зима становится», а также «Зимний день». Дело в том, что церковь в этот день почитает память преподобной Матроны Константинопольской, пишет hollydays.ru. В народе ей дали сразу несколько прозвищ. Люди говорили: «С Матрёны зимней зима встает на ноги, и морозы прилетают от железных гор».

22 ноября крестьяне заваривали собранные летом лечебные травы и перебирали вещи. Те, что стали малы, отдавали бедным и нищим. В этот день считалось необходимым избавиться от ненужных вещей.

Предки готовились к Рождественскому посту. На Матрёну зимнюю старались совсем не употреблять алкоголь. Считалось, что 22 ноября пьяному очень легко позабыть вход в избу и замерзнуть на улице.

Небо. Зима.
Небо. Зима.
СС0

Народные приметы на 22 ноября

  • Деревья затянуло инеем — к лютым морозам.
  • Дождь 22 ноября — к хорошему урожаю пшеницы.
  • Если на Матрену зимнюю снежно и облачно, стоит ждать дождливый май.
  • Гуляющие по льду гуси — к оттепели.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость