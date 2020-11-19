Матушка Зима, Царевна-лягушка и Дед Мороз: в Алтайском крае появилась карта сказочных объектов России

Автором и идейным вдохновителем проекта стала руководитель Алтайской резиденции Деда Мороза Олеся Лободина. «Ростелеком» предоставил необходимое оборудование и программное обеспечение. Работы по монтажу и настройке карты провела команда STEM-team. На воплощение идеи в технологичный продукт ушло больше полугода.

Интерактивная карта сказочных объектов России. ПАО «Ростелеком»

Цель проекта — повышение популярности сказочных туристических объектов России и образовательного туризма в Алтайском крае. На деревянной карте размером 2,5×4,5 м вырезана территория страны, на которой размещены логотипы и названия действующих сказочных туристических объектов. Например, клуб-музей сказок и легенд «Баюшки» в Новосибирске, «Усадьба Марьи Искусницы» в Суздале, Змей Горыныч и «Музей гадов» в Тверской области, резиденция Снегурочки в Костроме или музей «Владения Бабы-яги» в Ярославской области. Всего — 33 объекта. На карте есть локация и главного волшебника страны — российского Деда Мороза в Великом Устюге Вологодской области.

Интерактивная карта сказочных объектов России. ПАО «Ростелеком» Алтайская резиденция Деда Мороза. ПАО «Ростелеком» Интерактивная карта сказочных объектов России. ПАО «Ростелеком»

Техническая часть карты состоит из уникальных контроллеров, микрокомпьютера и специального написанного для проекта софта. Дед Мороз Алтайского края демонстрирует возможности карты с помощью посоха, в который встроен управляющий элемент. Достаточно подойти к карте и показать рукой или посохом на выбранный сказочный объект, как на экране монитора Smart TV начинается видеосюжет или слайд-шоу о нем.

Видеосюжет. ПАО «Ростелеком»

Олеся Лободина,

руководитель Алтайской резиденции Деда Мороза:

— Мы стираем границы и объединяем всех сказочников России, открываем нашим детям, жителям и гостям Алтайского края удивительный мир, в котором сбываются заветные желания. В планах нашей резиденции — открыть в Белокурихе-2 интерактивный театр «Дом сказок» и разместить в курортной зоне десять сказочных объектов, включая подземелье Кащея Бессмертного.

Интерактивная карта сказочных объектов России. ПАО «Ростелеком»

На презентации инновационного продукта Дед Мороз, хорошо владеющий новыми технологиями, вместе со Снегурочкой провел прямые эфиры со сказочными персонажами из разных точек России. Алтайскую резиденцию с запуском карты сказочных объектов поздравили Уральский и Сосновоборский Деды Морозы, Матушка Зима из Еренска Архангельской области, Царевна-лягушка из Великого Ростова и Романовская овца из Ярославля.

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком»: