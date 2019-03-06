Матвиенко озаботилась счастьем россиян

При принятии важных решений властям стоит заранее выяснять, как их реализация скажется на уровне счастья россиян, заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает РИА Новости .

«Мы все хотим, чтобы все в России были счастливы, чтобы это была страна счастливых людей», — сказала Матвиенко.

В этом вопросе нужно ориентироваться на опыт Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), где в 2016 году было создано отдельное министерство счастья и благосостояния, которое, в частности, проводит экспертизу готовящихся нормативных актов и может наложить на них вето, уверена глава Совфеда.

Ранее считать уровень счастья россиян экономическим показателем предложил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, пишет polit.ru.

В 017 году уровень счастья в мире упал до самой низкой отметки за все последнее десятилетие, сообщал институт Gallup по итогам проведенного его сотрудникам опроса 145 тысяч жителей 147 стран.