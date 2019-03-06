Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 марта -7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Матвиенко озаботилась счастьем россиян

При принятии важных решений властям стоит заранее выяснять, как их реализация скажется на уровне счастья россиян, заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает РИА Новости.

Визит Валентины Матвиенко в Барнаул. 27 июня 2013 года.
Визит Валентины Матвиенко в Барнаул. 27 июня 2013 года.
Анна Зайкова

«Мы все хотим, чтобы все в России были счастливы, чтобы это была страна счастливых людей», — сказала Матвиенко.

В этом вопросе нужно ориентироваться на опыт Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), где в 2016 году было создано отдельное министерство счастья и благосостояния, которое, в частности, проводит экспертизу готовящихся нормативных актов и может наложить на них вето, уверена глава Совфеда.

Ранее считать уровень счастья россиян экономическим показателем предложил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, пишет polit.ru.

В 017 году уровень счастья в мире упал до самой низкой отметки за все последнее десятилетие, сообщал институт Gallup по итогам проведенного его сотрудникам опроса 145 тысяч жителей 147 стран.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость