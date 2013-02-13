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Жизнь

Матвиенко предложила убрать из поездов ковровые дорожки и отмыть вокзалы

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила убрать из пассажирских вагонов ковровые дорожки и другие пылесборники, сообщает РИА «Новости».

Визит Валентины Матвиенко в Барнаул. 27 июня 2013 года.
Визит Валентины Матвиенко в Барнаул. 27 июня 2013 года.
Анна Зайкова

По мнению Матвиенко, в современных реалиях в вагонах РЖД нет места этим «брежневским дорожкам».

«Надо уходить от устаревших стандартов и нормативов. Например, ковровые дорожки в вагонах. Когда-то это был символ престижа и качества, но это пылесборники», — сказала Матвиенко на пленарном заседании СФ по итогам выступления главы РЖД Олега Белозерова.

Также она заявила о необходимости наладить инфраструктуру станций, железнодорожных переездов и вокзалов.

«Есть еще остановочные пункты без нормальных платформ. Есть вокзалы, которые ассоциируются с антисанитарией и преступностью. «, — сказала она.

По ее словам, она «мечтает, чтобы каждый вокзал был чистым до стерильности».

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