Матвиенко предложила убрать из поездов ковровые дорожки и отмыть вокзалы

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила убрать из пассажирских вагонов ковровые дорожки и другие пылесборники, сообщает РИА «Новости» .

По мнению Матвиенко, в современных реалиях в вагонах РЖД нет места этим «брежневским дорожкам».

«Надо уходить от устаревших стандартов и нормативов. Например, ковровые дорожки в вагонах. Когда-то это был символ престижа и качества, но это пылесборники», — сказала Матвиенко на пленарном заседании СФ по итогам выступления главы РЖД Олега Белозерова.

Также она заявила о необходимости наладить инфраструктуру станций, железнодорожных переездов и вокзалов.

«Есть еще остановочные пункты без нормальных платформ. Есть вокзалы, которые ассоциируются с антисанитарией и преступностью. «, — сказала она.

По ее словам, она «мечтает, чтобы каждый вокзал был чистым до стерильности».