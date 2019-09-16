«Майнинг. Металлургия. Генерация» на одной площадке

С 25 по 27 сентября в МВК «Новосибирск Экспоцентр» пройдёт II международная выставка-форум оборудования, технологий, материалов для горнодобывающей, горно-металлургической и генерирующей отраслей «Майнинг. Металлургия. Генерация 2019». На три дня Новосибирск станет центром компетенций в сфере добычи полезных ископаемых и смежных отраслей. Главными темами деловой программы станут приоритетные национальные проекты «Экология» и «Цифровая экономика».

Выставка-форум ММГ`2019 — крупнейшее интеграционное отраслевое событие для горнодобывающих, горно-металлургических и генерирующих компаний России, — отметил заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев. — Это эффективная бизнес-площадка для принятия комплексных решений и подписания контрактов, демонстрации современных технологий и расширения взаимовыгодного сотрудничества компаний.

ММГ`2019 пройдёт при поддержке федерального правительства, аппарата полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе и правительства Новосибирской области.

Среди заявленных экспонентов — «Волгодонский завод металлургического и энергетического оборудования», «СибТракСкан», НЗХК, НПФ «Гранч», «Завод Труд», «Энерголайн», «СпецПромЛит», «Холдинг Кабельный Альянс», НПО «Аконит», НЗКО, «ПромТехЦентр», «Грумант», «СтройКомплект» и другие компании.

Посетители ММГ`2019 познакомятся с технологическими новинками отрасли. НПФ «Гранч» покажет современный комплекс «Умная шахта» для горнодобывающей промышленности и служб, обеспечивающих безопасность опасных производственных объектов. Somerset International Russia презентует революционную суперскоростную осадительную центрифугу для извлечения и обезвоживания мелкого угля. А компания «Импэкс индастри» и ее датский партнёр, производитель оборудования для первичного отбора проб для горнодобывающих и горноперерабатывающих предприятий Mark& Wedell, расскажут, как обеспечить представительные пробы на первоначальной стадии отбора. Согласно статистике, на этом этапе допускается до 50% ошибок.

На стенде компании «Энерголайн», специализирующейся на проектировании, строительстве и реконструкции объектов электроэнергетики, посетители смогут вживую увидеть работу инновационного оборудования. Компания «СтройКомплект», официальный дилер машиностроительного концерна JCB за Уралом, помимо экспозиции покажет на выставке шоу танцующих экскаваторов. Огромные семнадцатитонные машины поднимутся в воздух и станцуют самбу, диско и танго.

Основными темами деловой программы форума станут приоритетные национальные проекты «Экология» и «Цифровая экономика». Большое внимание планируется уделить вопросам внедрения экологически чистых технологий, обеспечения промышленной безопасности, поддержке инноваций. В рамках ММГ`2019 пройдёт закрытая экспертная сессия руководителей департаментов PR и маркетинга компаний, представленных на выставке отраслей.

Организатор выставки ООО «Центр Экспо».

Сайт выставки: miningmetall.com

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