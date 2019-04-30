Майские праздники без шашлыков. В Алтайском крае объявили особый противопожарный режим

Виктор Томенко подписал постановление правительства Алтайского края о введении особого противопожарного режима на территории региона. С 1 мая гражданам запрещено посещать леса — за исключением тех, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах.

Как сообщается на официальном сайте края, запрещено разводить костры и проводить пожароопасные работы на следующих территориях:

в лесах,

на землях сельскохозяйственного назначения,

особо охраняемых природных территориях регионального значения,

землях запаса,

вдоль дорог,

в зонах рек и озер,

на территориях поселений и городских округов,

в садоводческих , огороднических и дачных некоммерческих объединениях,

огороднических и дачных некоммерческих объединениях, на предприятиях независимо от формы собственности.

Таким образом, под запретом оказались в том числе пикники на природе с жаркой шашлыков.

Шашлык. ymora.net.

Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима назначают в двойном размере. Так, обычный гражданин может заплатить от 2 тыс. до 4 тыс. рублей. В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и уголовную ответственность.