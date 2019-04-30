Майские праздники без шашлыков. В Алтайском крае объявили особый противопожарный режим

Как сообщается на официальном сайте края, запрещено разводить костры и проводить пожароопасные работы на следующих территориях:
- в лесах,
- на землях сельскохозяйственного назначения,
- особо охраняемых природных территориях регионального значения,
- землях запаса,
- вдоль дорог,
- в зонах рек и озер,
- на территориях поселений и городских округов,
- в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях,
- на предприятиях независимо от формы собственности.
Таким образом, под запретом оказались в том числе пикники на природе с жаркой шашлыков.
Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима назначают в двойном размере. Так, обычный гражданин может заплатить от 2 тыс. до 4 тыс. рублей. В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и уголовную ответственность.