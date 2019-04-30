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Жизнь

Майские праздники без шашлыков. В Алтайском крае объявили особый противопожарный режим

Виктор Томенко подписал постановление правительства Алтайского края о введении особого противопожарного режима на территории региона. С 1 мая гражданам запрещено посещать леса — за исключением тех, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах.

Шашлык.
Шашлык.
pixabay.com

Как сообщается на официальном сайте края, запрещено разводить костры и проводить пожароопасные работы на следующих территориях:

  • в лесах,
  • на землях сельскохозяйственного назначения,
  • особо охраняемых природных территориях регионального значения,
  • землях запаса,
  • вдоль дорог,
  • в зонах рек и озер,
  • на территориях поселений и городских округов,
  • в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях,
  • на предприятиях независимо от формы собственности.

Таким образом, под запретом оказались в том числе пикники на природе с жаркой шашлыков.

Шашлык.
Шашлык.
ymora.net.

Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима назначают в двойном размере. Так, обычный гражданин может заплатить от 2 тыс. до 4 тыс. рублей. В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и уголовную ответственность.

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