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Жизнь

Майские праздники можно продлить по инициативе регионов, заявили в Госдуме

Правительство не подержало идею о продлении майских праздников, но регионы могут самостоятельно принять такое решение, заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, сообщает РИА «Новости».

Дача.
Дача.
CC0

По словам Даванкова, депутаты намерены обратится к губернаторам с просьбой продлить праздники в тех регионах, где это возможно, особенно, где важно развитие сельского хозяйства.

Ранее Даванков предложил продлить майские праздники в 2022 году., напоминает Газета.Ru.

Официально

По официальному календарю у россиян должны быть выходные с 1 по 3 мая (в честь Дня труда) и с 7 по 10 мая (в связи с Днем Победы).

В 2021 году для борьбы с коронавирусом власти убрали рабочий промежуток с 4 по 6 мая, объявив эти дни также выходными. Таким образом, россияне получили возможность отдыхать 10 дней подряд.

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