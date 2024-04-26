Майские праздники — 2024. Сколько дней отдыхаем и когда выходим на работу

Рабочие будни
Работать в период майских праздников жители РФ будут в следующие дни: 27 апреля, 2 и 3 мая, а также с 6 по 8 мая.
Выходные и праздники
Четырех выходных дня ждут россиян с 28 апреля по 1 мая. Затем идут стандартные выходные в конце недели — 4 и 5 мая ( суббота и воскресенье). И следующие четыре дня можно будет отдохнуть с 9 по 12 мая.
Сокращенные дни
Сокращенным рабочим днем будет только один — 8 мая, в честь праздника Дня Победы 9 мая.
Почему суббота стала рабочей
Согласно постановлению Правительства РФ, в 2024 году нерабочий день переносится с субботнего дня 27 апреля на понедельник, 29 апреля. Это сделали для того, чтобы россияне смогли отдыхать без перерыва сразу четыре дня.
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