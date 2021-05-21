Майские жуки устроили небывалое нашествие на Рязань

Майские жуки появились в Рязани в конце апреля, постепенно наращивая свой «контингент».

Спустя несколько недель забавные поначалу жуки стали «небывалым нашествием», доставляющим массу проблем.

Согласно народным приметам это явление предвещает жаркое лето, однако садоводов это отнюдь не радует.

Старший научный сотрудник Окского биосферного заповедника Анна Николаева рассказала РИА «Новости», что массовый одновременный вылет жуков связан с резким потеплением.

«Большая часть жуков вылетает одновременно раз в три-четыре года, у них цикл развития личинок. Личинка три года развивается в почве. На четвертый, иногда на третий год, они одновременно вылетают. Но если бы не было резкого перехода с холода на тепло, то мы бы просто не заметили», — пояснила она.