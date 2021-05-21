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Жизнь

Майские жуки устроили небывалое нашествие на Рязань

Жители Рязани столкнулись с нашествием майских жуков, которые уничтожают практически всю растительность в городе, сообщают «Новости Рязани».

Майские жуки. Рязань.
Майские жуки. Рязань.
кадр из видео.

Майские жуки появились в Рязани в конце апреля, постепенно наращивая свой «контингент».

Спустя несколько недель забавные поначалу жуки стали «небывалым нашествием», доставляющим массу проблем.

«Вредоносные насекомые буквально атакуют плодоносные деревья. Они уничтожают практически все: в городе — листья молодых деревьев (клена, березы, дуба), в садах — яблони, груши, малину, клубнику», — отмечает издание.

Согласно народным приметам это явление предвещает жаркое лето, однако садоводов это отнюдь не радует.

Старший научный сотрудник Окского биосферного заповедника Анна Николаева рассказала РИА «Новости», что массовый одновременный вылет жуков связан с резким потеплением.

«Большая часть жуков вылетает одновременно раз в три-четыре года, у них цикл развития личинок. Личинка три года развивается в почве. На четвертый, иногда на третий год, они одновременно вылетают. Но если бы не было резкого перехода с холода на тепло, то мы бы просто не заметили», — пояснила она.

Эксперты уверены, что жуки будут трепать нервы рязанцам «до конца мая точно». Кстати, ранее эти насекомые напугали жителей Барнаула, для которых видеть их воочию стало большой редкостью.

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