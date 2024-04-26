Майских праздничных салютов в Барнауле не будет. Причина

За несколько дней до Первомая стало известно, что праздничного салюта в Барнауле не будет. Также отменен салют и на 9 мая.

По сообщению пресс-центра администрации города, данная мера связана с обеспечением безопасности барнаульцев.

Хотя еще полторы недели назад сообщалось местах праздничных салютов в Барнауле. Так, планировалось, что 1 мая праздничный фейерверк запустят с акватории Оби. Будет выпущено восемь батарей салютов двух типов, пять римских свечей и 650 зарядов четырех типов. Длительность — не менее пяти минут.

А на День Победы фейерверк хотели провести на площади Сахарова. Планировалось, что пустят 13 батарей салютов трех типов, 30 римских свечей двух типов, 40 линий (роутов) двух типов и 800 зарядов четырех типов. Длительность — около семи минут.

Между тем в Республике Алтай решили не запускать салют на 9 мая.

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