Алтайские спасатели показали свою техническую мощь и дали прогноз по паводку

14 марта в барнаульском поселке Затон прошло масштабное учение, на котором провели смотр сил и средств звеньев алтайской подсистемы РСЧС. Зампредседателя правительства края Игорь Степаненко и начальник краевого ГУ МЧС Александр Макаров проверили готовность подразделений к предстоящему паводку и дали свои прогнозы.

Спасательный штаб развернули у моста через обводной канал в Затоне. Помимо сил и средств МЧС в учении участвовали сотрудники полиции, Центра гигиены и эпидемиологии, управления ветеринарии, «Росводоканала», «Алтайавтодора», «Алтайэнерго», «Ростелекома» и других организаций.

Были задействованы более 50 единиц техники и около 200 человек. Здесь продемонстрировали штабную и спасательную технику: автомобили, тракторы, вездеходы, квадроциклы, беспилотники, судна на воздушной подушке и т.д.

Сотрудники МЧС провели тренировку по спасению человека из воды. Условный пострадавший упал в воду посредине канала. Группа спасателей на вездеходе «Лось» выдвинулась в район провала и за считанные секунды вытащила его из воды.

Противопаводковые учения в Затоне. altapress.ru Противопаводковые учения в Затоне. altapress.ru Противопаводковые учения в Затоне. altapress.ru Противопаводковые учения в Затоне. altapress.ru Противопаводковые учения в Затоне. altapress.ru Противопаводковые учения в Затоне. altapress.ru Противопаводковые учения в Затоне. altapress.ru

Игорь Степаненко,

зампредседателя правительства Алтайского края:

У нас создана единая система предупреждения и ликвидации ЧС. Кроме подразделений, которые профессионально занимаются спасением, свою роль в предупреждении и ликвидации последствий паводка в случае необходимости готовы выполнять представители хозяйственных организаций.

Конкретных прогнозов по поводу сценария прохождения паводка у властей пока нет — только предварительные данные.

«Мы ожидаем, что первая волна начнется в первой декаде апреля. В прошлом году паводок начался раньше обычного, в третьей декаде марта, а в этом пока нет предпосылок для интенсивного таяния. Грядущее похолодание притормозит этот процесс. Сложности могут возникнуть в середине апреля», — заявил Игорь Степаненко.

Противопаводковые учения в Затоне. altapress.ru

С 15 числа власти края будут ежедневно получать бюллетень о погоде, уровне воды и скорости таяния снега. Уже заключили контракты на ликвидацию заторов на реках.

Александр Макаров,

начальник ГУ МЧС по Алтайскому краю:

Все наши оперативные группы к паводку готовы. В каждом муниципальном образовании есть необходимые силы и средства. Подготовлена аэромобильная группировка, которая способна за 2 часа прийти в готовность и отправиться в любую точку края. На днях я участвовал в облете южных территорий края, оценивал снежный покров и уровень рек. Могу сказать, что тот прогноз критический, который изначально опубликовали, пока не оправдывается. Снегозапас в крае средний, местами есть превышение максимум в 1,5 раза. Ничего страшного в этом нет.

В ходе совещания краевой комиссии по ЧС профильным службам и организациям поручили подготовить перепись населения на подтапливаемых территориях, уточнить количество сил и средств и провести тренировки на пунктах временного размещения населения.

Цифры

Все подразделения края, которые могут участвовать в противопаводковых мероприятиях, насчитывают 8 тысяч человек.

На предупреждение и ликвидацию ЧС во время весеннего паводка выделили 8 млн рублей.