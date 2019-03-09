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Жизнь

МЧС Алтайского края ожидает ДТП и пожары из-за погоды в субботу 9 марта

9 марта в Алтайском крае синоптики ожидают снег, гололед и усиление ветра. МЧС готовится к возможным происшествиям, пишет официальный сайт ведомства.

Борьба с гололедом в Барнауле.
Борьба с гололедом в Барнауле.
barnaul.org

В отдельных районах будет идти снег, на дорогах гололедица, а утром местами ожидается изморозь и туман. Днем температура воздуха в районах края опустится до минус 2−7 градусов, но местами в южных районах поднимется до +3 градусов. Ветер западный, 2−7 метров в секунду, местами с усилением до 12 метров.

В Барнауле преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице будет от минус 2 до минус 4 градусов. Ветер западный, 3−8 метров в секунду.

В такую погоду МЧС России по Алтайскому краю готовится к повышению количества ДТП на дорогах, а также пожарам. Ведомство отчиталось, что 8 марта в крае произошло 16 техногенных пожаров и два ДТП.

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