МЧС Алтайского края советует не спешить с зимней рыбалкой

Специалисты ГУ МЧС по Алтайскому краю предупреждают любителей зимней рыбалки о том, что выходить на речной лед еще рано.

Специальный рейд по замеру толщины льда был проведен на Оби в Шелаболихинском районе.

Замеры показали, что не смотря на прошедшие ноябрьские морозы, толщина льда в одной лунке составила 8 см, а в другой — 5 см. В центре русла реки еще заметно движение льдин, сообщает сайт ГУ ЧМС.

Спасатели предупреждают: безопасная толщина льда для того, чтобы выдержать вес одного человека должна составлять не менее 8 см, для катания на коньках — не менее 25 см; для проезда автомобилей — не менее 35 см. Поэтому надо дождаться устойчивых морозов.

В ходе рейда сотрудники МЧС уже натолкнулись на рыбаков, которые проверяли лед. С ними проведена профилактическая работа.