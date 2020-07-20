Специалисты ГИМС ГУ МЧС по Алтайском краю проверили и допустили к эксплуатации 43 пляжа, сообщили в экстренном ведомстве.

Пандемия не помешала барнаульцам отправиться на пляж.

В список попали пляжи на Яровом. «Парк Холмогорье» в Алтайском районе, пляжи на Ае, несколько пляжей в Бийске и Барнауле.

Полный список можно посмотреть на сайте ГУ МЧС по краю.

Спасатели предупреждают, что на пляжном отдыхе необходимо строго соблюдать правила безопасности.

купание разрешается в оборудованных водоемах или на пляжах,

запрещается купаться в состоянии алкогольного опьянения,

купание детей разрешено только под присмотром взрослых.

10 июля губернатор Алтайского края разрешил работу пляжей.