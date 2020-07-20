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Жизнь

МЧС дало добро на открытие 43 пляжей в Алтайском крае

Специалисты ГИМС ГУ МЧС по Алтайском краю проверили и допустили к эксплуатации 43 пляжа, сообщили в экстренном ведомстве.

Пандемия не помешала барнаульцам отправиться на пляж.
Пандемия не помешала барнаульцам отправиться на пляж.
Дмитрий Лямзин.

В список попали пляжи на Яровом. «Парк Холмогорье» в Алтайском районе, пляжи на Ае, несколько пляжей в Бийске и Барнауле.

Полный список можно посмотреть на сайте ГУ МЧС по краю.

Спасатели предупреждают, что на пляжном отдыхе необходимо строго соблюдать правила безопасности.

  • купание разрешается в оборудованных водоемах или на пляжах,
  • запрещается купаться в состоянии алкогольного опьянения,
  • купание детей разрешено только под присмотром взрослых.

10 июля губернатор Алтайского края разрешил работу пляжей.

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