В список попали пляжи на Яровом. «Парк Холмогорье» в Алтайском районе, пляжи на Ае, несколько пляжей в Бийске и Барнауле.
Полный список можно посмотреть на сайте ГУ МЧС по краю.
Спасатели предупреждают, что на пляжном отдыхе необходимо строго соблюдать правила безопасности.
- купание разрешается в оборудованных водоемах или на пляжах,
- запрещается купаться в состоянии алкогольного опьянения,
- купание детей разрешено только под присмотром взрослых.
10 июля губернатор Алтайского края разрешил работу пляжей.