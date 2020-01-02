МЧС хочет обязать россиян эвакуироваться из зон ЧС

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в федеральный закон «O защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природногo и техногенного характерa».
Согласно нововведениям, россияне обязаны будут эвакуироваться из зоны ЧС, как только получили информацию об этом, или по требованию должностного лица.
Сейчас принудительно эвакуировать граждан можно только в случаях введения режима контртеррористической операции и режима чрезвычайного положения.
Кроме того, в МЧС предложили штрафовать должностных лиц за несвоевременную информацию о ЧС.