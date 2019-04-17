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Жизнь

МЧС: люди в Алтайском крае гибнут из-за дефицита оборудованных пляжей

За три летних месяца 2018 года в Алтайском крае утонули 56 человек. В основном люди гибнут во время купания в необорудованных местах. С таким количеством озер и рек в крае пляжная инфраструктура развита очень слабо и на это властям нужно обратить внимание, считают в МЧС. Речь об этом шла 17 апреля на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Купание запрещено.
Купание запрещено.
Михаил Хаустов

Наибольшее количество утонувших за прошлый год отмечено в Шипуновском, Краснощековском, Павловском и ряде других районов. Всего в крае обычно оборудуют на лето 52 пляжа в 21 муниципалитете. В остальных же никакой цивилизованной инфраструктуры нет.

Не лучшая ситуация и в краевой столице. Ежегодно трагедии происходят в Барнауле на озере Пионерское и в акватории Речного вокзала. Дело в том, что для такого большого города, в котором проживает около 700 тысяч человек, количество мест отдыха у воды крайне недостаточно, твердо убеждены в МЧС.

Пляж в «Парке спорта» Алексея Смертина всегда переполнен, а на городском пляже слишком короткий сезон, поэтому люди выбирают несанкционированные места для отдыха у воды. В МЧС отмечают, что местные власти проводят слабую работу по запрещению купания в опасных местах.

Андрей Субочев,
главный государственный инспектор по маломерным судам Алтайского края:

Порой на знаки «Купание запрещено» свешивается одежда. Ежегодно на озере Дружных (Пионерское) происходят массовые купания и в результате по 1−2 погибших. Необходимо принимать конкретные меры, потому что такая ситуация недопустима.

Всего в 2018 году на озерах и реках края погиб 81 человек.

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