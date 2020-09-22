МЧС объявило о резком ухудшении погоды в Алтайском крае

В Алтайском крае ближайшие дни ожидается ухудшение погоды, предупредили в региональном управлении МЧС. Синоптики прогнозируют дожди и похолодание.

23 сентября ночью в Алтайском крае по западу пройдут кратковременные дожди. Местами будут порывы ветра до 14 м/с. Температура +4…+9 градусов, местами в предгорьях до -1 градуса.

В Барнауле преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3−8 м/с. Температура составит +5…+7 градусов.

Днем продолжатся дожди. Ветер юго-западный, 12−17 м/с, местами порывы до 22 м/с. Температура +12…+17 градусов.

Умеренный дождь прогнозируют и в Барнауле. Ветер юго-западный, 12−17 м/с. Температура ожидается +12…+14 градусов.

24 сентября ночью в Алтайском крае на большей части территории умеренные, местами сильные дожди, в предгорьях с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 14−19 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +1…+6 градусов.

В Барнауле временами умеренный дождь. Ветер юго-западный, 14−19 м/с. Температура опустится до +5…+7 градусов.

Днем на большей части территории умеренные, местами сильные, в предгорьях с мокрым снегом. Направление и сила ветра не изменятся. Градусники покажут +8…+13 градусов.

В Барнауле временами будет умеренный дождь. Ветер юго-западный, 14−19 м/с. Температура +9…+11 градусов.