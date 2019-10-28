МЧС по Алтайскому краю предупредил об усилении шторма 29 октября

МЧС напомнило о необходимости соблюдения правил безопасного поведения. Возможны падения деревьев и обрушение слабозакрепленных конструкций. МЧС советует пережидать непогоду в капитальном строении.
Из сообщения МЧС:
- Находясь дома, закройте окна.
- Не забудьте закрыть окна на балконе.
- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями.
- Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов.
- Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии — оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.
- Если возникает угроза, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.
Также в крае в режиме повышенной готовности работает персонал Алтайского филиала Россети Сибирь. В «боевой» готовности находится специальная техника. В особом режиме работает контакт-центр предприятия. По бесплатному телефону 8−800−1000−380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения.