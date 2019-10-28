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Жизнь

МЧС по Алтайскому краю предупредил об усилении шторма 29 октября

По данным синоптиков, сутки 29 октября в Алтайском крае сохранится усиление ветра до 15−20 м/с, местами порывы будут достигать 32 метров, в отдельных районах дожди.

Ветер. Дождь. Погода.
Ветер. Дождь. Погода.
СС0

МЧС напомнило о необходимости соблюдения правил безопасного поведения. Возможны падения деревьев и обрушение слабозакрепленных конструкций. МЧС советует пережидать непогоду в капитальном строении.

Из сообщения МЧС:

  • Находясь дома, закройте окна.
  • Не забудьте закрыть окна на балконе.
  • Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями.
  • Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов.
  • Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии — оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.
  • Если возникает угроза, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.

Также в крае в режиме повышенной готовности работает персонал Алтайского филиала Россети Сибирь. В «боевой» готовности находится специальная техника. В особом режиме работает контакт-центр предприятия. По бесплатному телефону 8−800−1000−380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения.

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