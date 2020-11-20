Алтайских спасателей перед зимой вооружили новой техникой

В Барнауле открыли аллею «Памяти и славы», посвященную пожарным и спасательным службам, в год 30-летия МЧС. Во время торжества руководителям краевых подразделений вручили ключи от 14 новых автомобилей.

Новую аллею заложили в районе перекрестка улиц Взлетной и Лазурной, у здания Главного управления МЧС России. Пока высажено 56 саженцев. В центре аллеи располагается памятный камень.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

С этой аллеей еще предстоит большой объем работы и они будут выполнены. Ведь это память о людях, пожарных, ликвидаторов чрезвычайных ситуаций и всех, кто отдал жизнь, чтобы спасти своих земляков. Мы будем помнить о них.

Во время открытия аллеи наградили отличившихся сотрудников. Руководителям краевых подразделений вручили ключи от 14 автомобилей: 8 легковых машин и 6 единиц техники, автоцистерн и насосных станций. Эта техника предназначена для боевых расчетов Бийска, Рубцовска, Барнаула, Белакурихи, Рубцовска, Камня-на-Оби, Заринска и Алейска. Она прослужит как минимум 20 лет.

Открытие аллеи «Памяти и славы». Главное управление МЧС РФ в Алтайском крае. Открытие аллеи «Памяти и славы». Главное управление МЧС РФ в Алтайском крае. Открытие аллеи «Памяти и славы». Главное управление МЧС РФ в Алтайском крае. Открытие аллеи «Памяти и славы». Главное управление МЧС РФ в Алтайском крае.

Новая аллея создана по инициативе «Добровольной пожарной охраны Алтайского края», фондом «Защитники Отечества», общественной организацией «Семипалатинск-Чернобыль», Главным управлением МЧС при поддержке гранта губернатора.