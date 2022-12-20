МЧС предупредили жителей Алтайского края о крайне неблагоприятной погоде

Порывистый ветер будет властвовать над Алтайским краем днем 20 декабря, предупредили синоптики и МЧС.

Ожидается усиление ветра до 12−17м/с, по юго-востоку порывы до 22м/с.

Ночью в восточных районах сильный снег, метели, в предгорьях днём мокрый снег, гололёд, снежные заносы.

Наиболее сильные порывы ветра ожидаются в Алейском, Шипуновском, Усть-Пристанском, Красногорском, Курьинском, Змеиногорском районах.

Снег будет в Троицком, Зональном, Бийском, Целинном, Красногорском, Чарышском районах.

Региональное МЧС призвали жителей быть осторожными.

«В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение происшествий, обусловленных обрывами линий электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях, падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций, увеличением количества дорожно-транспортных происшествий», — говорится в сообщении.

Прогноз на 20−22 декабря смотрите здесь.

Ранее синоптики рассказали, какая погода будет в январе.