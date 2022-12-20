МЧС предупредили жителей Алтайского края о крайне неблагоприятной погоде

Ожидается усиление ветра до 12−17м/с, по юго-востоку порывы до 22м/с.
Ночью в восточных районах сильный снег, метели, в предгорьях днём мокрый снег, гололёд, снежные заносы.
Наиболее сильные порывы ветра ожидаются в Алейском, Шипуновском, Усть-Пристанском, Красногорском, Курьинском, Змеиногорском районах.
Снег будет в Троицком, Зональном, Бийском, Целинном, Красногорском, Чарышском районах.
Региональное МЧС призвали жителей быть осторожными.
«В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение происшествий, обусловленных обрывами линий электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях, падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций, увеличением количества дорожно-транспортных происшествий», — говорится в сообщении.
Прогноз на 20−22 декабря смотрите здесь.
Ранее синоптики рассказали, какая погода будет в январе.
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