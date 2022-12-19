19 декабря
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Жизнь

Снег, метели, гололед. О погоде в Алтайском крае 20−22 декабря

В Алтайский край вернутся осадки. Какая погода будет 20−22 декабря, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Снегопад, метель.
Снегопад, метель.
CC0

Погода в Алтайском крае 20−22 декабря

Ночью 20 декабря в Алтайском крае вероятны −7…−12 (по востоку до -18) градусов. По северо-востоку пройдет сильный снег, возможны метели.
Днем градусник покажет −2…−7 градусов. В предгорьях потеплеет до +3 градусов. По востоку прогнозируют небольшой, временами умеренный снег. А также метели и снежные заносы.
Ветер будет южный, до 22 м/с.

Ночью 21 декабря установится температура −6…−11 (местами до -16) градусов, а днем −4…−9 (местами до +3) градусов. По западу выпадет небольшой снег.

Ночью 22 декабря в Алтайском крае ожидаются −6…−11 (по западу до -19) градусов, а днем −5…−10 (местами −12…−17) градусов. В большинстве районов пройдет небольшой снег.

Метель.
Метель.
Михаил Хаустов

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Погода в Барнауле 20−22 декабря

Ночью 20 декабря в Барнауле возможны −10…−12 градусов, а днем −2…−4 градусов. Временами пройдет снег. Вероятна метель. Ветер будет южный, до 17 м/с.

Ночью 21 декабря температура достигнет −9…−11 градусов, а днем −4…−6 градусов. Преимущественно без осадков, на дорогах сохранится гололед.

В сутки 22 декабря ожидаются −9…−11 градусов. Со снегом, метелями и гололедом.

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