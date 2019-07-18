В МЧС предупредили о резком ухудшении погоды в Алтайском крае

По данным синоптиков осадки, местами с градом, пройдут на большей части территории региона.
Днем при грозах прогнозируется усиление ветра до 22 м/с.
При этом температура воздуха составит +20,+25 градусов, в юго-западных районах до +30.
Как уберечься в грозу
- При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями.
- Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
- Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.
- При грозе, управляя автотранспортным средством, постарайтесь припарковаться. Грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, ухудшается сцепление с дорожным полотном, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.
- Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить.
- При граде по возможности не выходите на улицу. Находясь в помещении, держитесь дальше от окон. Находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие (капитальное строение). Не укрывайтесь под деревьями, так как велик риск попадания в них молнии.
- Если вы перемещаетесь в автомобиле — припаркуйтесь на обочине, держитесь дальше от окон.