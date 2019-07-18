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Жизнь

В МЧС предупредили о резком ухудшении погоды в Алтайском крае

На 19 июля в Алтайском крае передают штормовое предупреждение, сообщили в региональном главке МЧС. Ожидается дождь с грозой и сильный ветер.

Гроза. Непогода.
Гроза. Непогода.
СС0

По данным синоптиков осадки, местами с градом, пройдут на большей части территории региона.

Днем при грозах прогнозируется усиление ветра до 22 м/с.

При этом температура воздуха составит +20,+25 градусов, в юго-западных районах до +30.

Как уберечься в грозу

  • При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями.
  • Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
  • Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.
  • При грозе, управляя автотранспортным средством, постарайтесь припарковаться. Грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, ухудшается сцепление с дорожным полотном, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.
  • Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить.
  • При граде по возможности не выходите на улицу. Находясь в помещении, держитесь дальше от окон. Находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие (капитальное строение). Не укрывайтесь под деревьями, так как велик риск попадания в них молнии.
  • Если вы перемещаетесь в автомобиле — припаркуйтесь на обочине, держитесь дальше от окон.
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