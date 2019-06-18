МЧС предупреждает о штормовой ночи в Алтайском крае

На вечер 18 и ночь 19 июня синоптики передают штормовой прогноз, предупреждает ГУ МЧС по Алтайскому краю. Поднимется сильный ветер и ожидаются ливни с грозой и градом.

По данным синоптиков, в Алтайском крае в предгорьях 18 июня и ночью 19 июня ожидаются дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, град усиление ветра до 17−22 м/с.

Днем 19 июня местами в восточных районах небольшой дождь, гроза, в утренние часы местами туман. Температура составит +20…+25 градусов. 20 и 21 июня будет теплее: столбики термометров поднимутся до 27−29 градусов. Ветер синоптики прогнозируют на протяжении всего этого периода.

В Барнауле в ближайшие три дня будет преимущественно без осадков. Дневная температура будет колебаться в пределах +22…+28 градусов. Днем 19 июня будет дуть западный ветер со скоростью 5−10 м/с, временами возможны порывы до 15 м/с. 20 и 21 июня будем менее ветрено.