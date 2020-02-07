МЧС предупреждает жителей Алтайского края о холодном ветре с дождем

Днем 8 и ночью 9 февраля в Алтайском крае будет ветрено, пройдет снег и дождь. Спасатели советуют воздержаться от прогулок и дальних поездок.

Днем 8 и ночью 9 февраля в крае ожидается усиление ветра 15−20 м/с, местами порывы до 25 м/с, местами в северных и западных районах мокрый снег, дождь, на дорогах гололедица.

Во второй половине дня 9 и сутки 10 февраля возможен мокрый снег с дождем, переходящий в снег, местами сильный, гололедные явления, отложение мокрого снега, метели, усиление ветра по югу до 18 м/с. На дорогах сильная гололедица, снежные заносы.

В сильную метель и гололёд стоит воздержаться от прогулок и дальних поездок. Не надейтесь на удачу или водительское мастерство, в условиях метели и гололёда риск попасть в ДТП или встать в снежном заносе очень велик.