МЧС решило брать деньги с россиян за спасение

В МЧС России предложили обязать альпинистов, дайверов и других экстремалов покупать страховые полисы, которые покроют расходы на возможные спасательные операции.

Инициативу создания такого полиса поддержали в Федерации альпинизма России (ФАР), и в Российском союзе страховщиков (РСС). На данный момент специалисты трех организаций — МЧС, ФАР и РСС — разрабатывают проект страховой защиты альпинистов и оказанию помощи в горах в чрезвычайных ситуациях.

Сотрудники МЧС стремятся создать как можно более прозрачную схему спасения попавших в беду людей, передает Life. Это такие схемы, где каждый возьмет свою долю ответственности.

В частности, альпинистское сообщество будет отвечать за качество и подготовку людей, которые идут в горы, спасательные службы — за своевременное реагирование на аварийные ситуации, а страховые компании — за финансовые гарантии спасательных операций.

Стоимость полиса пока не определена, и обсуждается со специалистами ФАР и РСС. По предварительным данным, стоимость полиса в день может составлять одну тысячу рублей.

На сегодняшний день спасательные операции оплачиваются из бюджета ведомства, пишет ura.ru. Так, один час полета вертолета Ми-8 требует 800 литров топлива, цена которых — 50 тысяч рублей. А одна смена группы спасателей и поисковая собака — примерно 100 тысяч рублей.