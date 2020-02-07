МЧС России готовит гуманитарную помощь в Китай

МЧС России готовит для отправки в Китай гуманитарную помощь, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Представитель МЧС сообщил, что формирование гуманитарной помощи для жителей Китая началось в соответствии с поручениями президента России и правительства страны.

«Рейс запланирован на 8 февраля с подмосковного аэродрома Раменское», — уточнил собеседник.

По его словам, в состав гумпомощи войдут средства индивидуальной защиты и медицинские препараты.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии, вызванную новом типом коронавируса — 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 странах.

По последним данным JHU CSSE, инфицировано — 31 472 человека, погибли — 638, выздоровели — 1551.