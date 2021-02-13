МЧС России рассказывает об основах безопасности в TikTok

Сегодня на новых площадках уже публикуется полезный контент: челенджи, трюки от спасателей, видео от первого лица. Совсем скоро здесь появятся увидеть видеопамятки, лайфхаки МЧС и многое другое.
МЧС России напомнило, что оно представлено в 11 социальных сетях и мессенджерах.
Приложение TikTok пользуется в России популярностью.
pixabay.com.
Помимо новых сообществ уже функционируют страницы:
- ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, Facebook — новости, памятки, конкурсы, лайфхаки
- Youtube — влог «МЧС-101», оперативные видео, обзоры техники спасателей, рубрика #ГлазамиМЧС — ликвидация ЧС от первого лица
- Яндекс.Дзен — истории ликвидации крупных происшествий, обзор музейных экспонатов, истории спасения, правила безопасности
- Twitter — свежие новости с интернет-портала МЧС России
- Яндекс.Эфир — видеосюжеты с оперативной информацией и профилактической работой ГУ МЧС России по регионам РФ
Популяризация культуры безопасности среди населения — одна из основных задач МЧС России.