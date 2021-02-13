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13 февраля -24°C
Жизнь

МЧС России рассказывает об основах безопасности в TikTok

Для популяризации культуры безопасности среди россиян федеральное отделение МЧС активно использует социальные сети и мессенджеры. К уже действующим страничкам и каналам добавились еще два: TikTok и Likee, сообщает пресс-служба ведомства.

МЧС осваивает TikTok.
МЧС осваивает TikTok.
Сайт ГУ МЧС России.

Сегодня на новых площадках уже публикуется полезный контент: челенджи, трюки от спасателей, видео от первого лица. Совсем скоро здесь появятся увидеть видеопамятки, лайфхаки МЧС и многое другое.

МЧС России напомнило, что оно представлено в 11 социальных сетях и мессенджерах.

Приложение TikTok пользуется в России популярностью.
Приложение TikTok пользуется в России популярностью.
pixabay.com.

Помимо новых сообществ уже функционируют страницы:

  • ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, Facebook — новости, памятки, конкурсы, лайфхаки
  • Youtube — влог «МЧС-101», оперативные видео, обзоры техники спасателей, рубрика #ГлазамиМЧС — ликвидация ЧС от первого лица
  • Яндекс.Дзен — истории ликвидации крупных происшествий, обзор музейных экспонатов, истории спасения, правила безопасности
  • Twitter — свежие новости с интернет-портала МЧС России
  • Яндекс.Эфир — видеосюжеты с оперативной информацией и профилактической работой ГУ МЧС России по регионам РФ

Популяризация культуры безопасности среди населения — одна из основных задач МЧС России.

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