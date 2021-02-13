МЧС России рассказывает об основах безопасности в TikTok

Для популяризации культуры безопасности среди россиян федеральное отделение МЧС активно использует социальные сети и мессенджеры. К уже действующим страничкам и каналам добавились еще два: TikTok и Likee , сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня на новых площадках уже публикуется полезный контент: челенджи, трюки от спасателей, видео от первого лица. Совсем скоро здесь появятся увидеть видеопамятки, лайфхаки МЧС и многое другое.

МЧС России напомнило, что оно представлено в 11 социальных сетях и мессенджерах.

Приложение TikTok пользуется в России популярностью. pixabay.com.

Помимо новых сообществ уже функционируют страницы:

ВКонтакте , Одноклассники , Instagram , Facebook — новости , памятки , конкурсы , лайфхаки

Одноклассники Instagram Facebook — новости памятки конкурсы лайфхаки Youtube — влог «МЧС-101», оперативные видео , обзоры техники спасателей , рубрика #ГлазамиМЧС — ликвидация ЧС от первого лица

обзоры техники спасателей рубрика #ГлазамиМЧС — ликвидация ЧС от первого лица Яндекс.Дзен — истории ликвидации крупных происшествий , обзор музейных экспонатов , истории спасения , правила безопасности

обзор музейных экспонатов истории спасения правила безопасности Twitter — свежие новости с интернет-портала МЧС России

Яндекс.Эфир — видеосюжеты с оперативной информацией и профилактической работой ГУ МЧС России по регионам РФ

Популяризация культуры безопасности среди населения — одна из основных задач МЧС России.