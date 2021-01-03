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Жизнь

МЧС Томской области отметило небывалый рост пожаров в регионе

Томская область бьет все рекорды по количеству пожаров, возникших во время холодов, отмечается на сайте регионального ГУ МЧС. Так, только за последние сутки из-за возгораний погибли шесть человек. Спасатели призывают россиян тщательно соблюдать меры пожарной безопасности.

Пожарные, огонь.
Пожарные, огонь.
Михаил Хаустов

В пресс-службе ведомства отмечают, что с начала года в только в Томской области произошло 37 пожаров. Цифра почти в два раза больше данных за аналогичный период в 2020 году (24 пожара).

Только за последние сутки в пожарах погибли шесть человек, пять из которых — на производственных объектах.

МЧС.
МЧС.
altapress.ru

На улице Ивана Черных в девятиэтажном жилом доме произошло возгорание в однокомнатной квартире на первом этаже. Там погиб человек, личность которого еще устанавливается. Пожарными спасены 30 человек.

В селе Подгорное Чаинского района на территории пилорамы сгорело брусовое строение. Площадь пожар составила 62 квадратных метра. Внутри были обнаружены тела четырех человек Трое из них — приезжие.

Шестнадцать пожаров возникли из-за неосторожного обращения с огнем. В десяти случаях трагедия произошла из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, в 9 случаях — по электротехническим причинам.

Пожарные.
Пожарные.
Михаил Хаустов

При этом в Алтайском крае в первый же день 2021 года произошло 17 пожаров, три человека погибли. В связи с ростом чрезвычайных происшествий в региональном управлении МЧС объявили режим повышенной готовности.

В Томской области, как и в ряде регионов России сохраняется аномально холодная погода, поэтому особенно важно оставаться предельно осторожными с огнем и соблюдать требования пожарной безопасности.

Печное, газовое, электрическое отопление должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев. Недопустимо оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, крайне опасно перегружать электропроводку.

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