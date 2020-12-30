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Жизнь

Мечта директора. В Барнаульском зоопарке появится зебра

Директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев заключил договор на покупку зебры, о которой давно мечтал. Приедет полосатое животное в Барнауле весной.

Зебра.
Зебра.
CC0

«Я уже сообщал вам о том, что моя детская мечта начинает исполняться. Я долго мечтал иметь зебру. Наконец-то мы ее нашли и заключили договор на покупку. А добрые люди начали приносить мне в подарок игрушки, значки, все то, что напоминает зебру», — написал Писарев в Instagram.

К приезду нового постояльца (в конце апреля) в парке решили сделать выставку значков, открыток, книг, игрушек и всего, что связано с зебрами.

Барнаульцы обрадовались будущему пополнению и рассказали, каких новых животных хотели бы увидеть в «Лесной сказке». Среди них оказались альпаки (их уже ждут в Барнауле), жираф и бегемот.

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