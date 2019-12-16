Чтобы крыша не поехала: как с помощью казенных миллионов спасли 36 семей в Горняке

В ноябре 34 семьи из Горняка получили ключи от новых квартир, еще две въедут в декабре. Как прошло долгожданное переселение из аварийных домов и все ли новоселы остались довольны — в материале altapress.ru.

Спасибо программе

В 2002 году, чтобы решить вопрос о предоставлении гражданам комфортных и безопасных условий проживания, на федеральном уровне была разработана программа, финансируемая за счет средств субъектов РФ, местных бюджетов и внебюджетных средств. Работа по программе включает в себя составление перечня домов, которые необходимо расселить, а также покупку жилья на замену.

В 2019 году объекты Локтевского района оказались в списке благодаря подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2018−2019 годы». Под расселение попали дома, признанные аварийными до января 2017 года, а именно ряд объектов, которые ждали очереди с 2013 года.

В ход пошла «вторичка»

Ранее для реализации программы возводили новостройки, но в 2019 году было принято решение приобретать для людей вторичное жилье.

Сергей Журба Фото: Екатерина Жолнерова

Сергей Журба,

исполняющий обязанности главы города Горняка:

В подпрограмму вошли дома в переулке Орловском, а также на улицах Октябрьской, Горького и Первомайской. 15 квартир из 36 находились в собственности горожан. Мы должны были их выкупить и выдать деньги на руки, чтобы жильцы приобрели квартиры самостоятельно. Сумма потраченных средств на этом этапе составила порядка 18 миллионов рублей.

Состояние бараков, попавших под расселение, долгое время не соответствовало техническим требованиям качественного жилья. Трещины в стенах, проваливавшийся пол, протекающая крыша, многочисленные сквозняки, сырость — долгое время с этим боролись жильцы, но так и не смогли победить.

Переселение в г. Горняке Фото: Екатерина Жолнерова Переселение в г. Горняке Фото: Екатерина Жолнерова Переселение в г. Горняке Фото: Екатерина Жолнерова Переселение в г. Горняке Фото: Екатерина Жолнерова Переселение в г. Горняке Фото: Екатерина Жолнерова Переселение в г. Горняке Фото: Екатерина Жолнерова Переселение в г. Горняке Фото: Екатерина Жолнерова Переселение в г. Горняке Фото: Екатерина Жолнерова Переселение в г. Горняке Фото: Екатерина Жолнерова

Екатерина Барабашева, проживавшая в бараке в переулке Орловском, ждала новую квартиру 20 лет. Сначала ее жилье считалось ветхим, а в 2013 году, когда всем домом они собрали необходимые подтверждающие документы, его признали аварийным. Прошло шесть лет, и Екатерине уже и не верилось, что когда-то мечта о благоустроенной квартире станет реальностью.

Екатерина Барабашева,

новосел:

У нас с сыном были квартиры в одном бараке. Ждали мы их очень долго. Когда узнали о предстоящем переселении, сильно обрадовались. Но закралось сомнение: будет ли обмен равноценным? Оно развеялось, как только показали новые квартиры. До этого у меня была трехкомнатная, такую я и получила.

Суммы и комнаты

Общий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы в Локтевском районе, составил 62 млн рублей. Из них 56 млн — это средства краевого бюджета, а 6 млн — местного.

Переселение в г. Горняке Фото: Светлана Курносова

Для покупки квартир в августе 2019 года объявили аукцион на сайте «Торги». В форме указывались технические характеристики квартиры. Те жители города, кто желал продать свое жилье таким способом, должны были иметь электронно-цифровую подпись, зарегистрироваться на сайте и начать участие в торгах.

Сергей Журба,

исполняющий обязанности главы города Горняка:

Мы отслеживаем на этом сайте поданные заявки. По соотношению стоимости и «квадратов» объявляется победитель. После торгов дается определенный срок, в течение которого мы должны посмотреть квартиру и решить, подходит она указанным требованиям или нет. А позже определиться, отказать продавцу или совершить сделку. Была определена средняя рыночная цена на квартиры, за эту сумму они и были приобретены. Стоимость 3-комнатной составила 770 тыс. рублей, 2-комнатной — 512 тыс., 1-комнатной — 465 тыс.

На сегодняшний день зарегистрировано и переселено 34 семьи. В стадии регистрации находятся еще две квартиры. Администрация города утверждает, что вопрос решится в декабре, а Новый год все переселенцы встретят в новом жилье.

Что получили новоселы

Основная масса переселенцев новыми квартирами довольна. Некоторые до сих пор приходят в администрацию города, чтобы поблагодарить за жилье.

Переселение в г. Горняке Фото: Светлана Курносова

Наталья Лебедева,

новосел:

Наш дом был признан аварийным в 2013 году. Он неблагоустроенный. Мы сами топили печь, а воду возили из колонки. Шесть лет я ждала этот счастливый момент. Жилплощадь в старой квартире была 40 кв. м, а сейчас у меня 46,5.

Кого-то из жильцов устраивают все условия, а кто-то удовлетворен частично.

Екатерина Фефилова,

новосел:

Мы с сыном очень рады новой квартире. Она большая, даже непривычно. Ремонт свежий, все новое. Единственный минус — прохладно. Думаю, это из-за прошедших морозов, и позже температура придет в норму.

Переселение в г. Горняке Фото: Екатерина Жолнерова

Исключение из правил

Жилье приобреталось вторичное, поэтому ремонт во всех квартирах был разный — от старых хозяев. Кто-то уезжал и оставлял евроремонт, кто-то — даже мебель и водонагреватели. А кто-то — ремонт явно не на пятерку. Из-за этого возникло два конфликта. Один из них уже урегулирован.

Сергей Журба,

исполняющий обязанности главы города Горняка:

В первом случае мы приняли квартиру, и все было нормально. Но когда новоселка начала заезжать, оказалось, что под линолеумом была провалена доска, и в одном месте пол ходил на лагах. Это скрытые недостатки при продаже, которые сразу не обнаружились. После продавец все устранил, и бабушка счастливо живет в своей квартире.

По второму случаю до сих пор идут разбирательства. В Горняк приезжала комиссия специалистов, которая осматривала спорную квартиру.

Документы. Бумаги. СС0

Сергей Журба,

исполняющий обязанности главы города Горняка:

Комиссия считает, что квартира находится в надлежащем состоянии. Но жилец утверждает, что его новое жилье санитарным нормам не соответствует. По техническим условиям квартира не должна была превышать износ жилого помещения более 50%. В данном случае износ 32%. Да, ремонт чуть похуже, чем в остальных квартирах, но они приобретались у разных владельцев, а значит, не могут быть одинаковыми.

Новый собственник утверждает, что двухэтажный дом, в который его переселили, сам является аварийным. Хотя в нем живет еще одна семья, проходившая по подпрограмме, которая на условия проживания не жалуется.

Что станет с бараками

Освободившее ветхое жилье уже сносят: процесс начался в переулке Орловском. Пустые участки отдадут под жилую застройку. Снести бараки администрация планирует до февраля 2020 года.

Переселение в г. Горняке Фото: Екатерина Жолнерова Переселение в г. Горняке Фото: Екатерина Жолнерова Переселение в г. Горняке Фото: Екатерина Жолнерова Переселение в г. Горняке Фото: Екатерина Жолнерова

Домов в аварийном состоянии в городе остается пять. Они были официально признаны таковыми после января 2017 года, поэтому не вошли в текущую подпрограмму.