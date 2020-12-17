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Жизнь

Мечты сбываются: школьник попросил у Путина акции «Роснефти», «Газпрома» и тульский пряник впридачу

Семилетний школьник из Бишкека Рустам Ташматов попросил президента РФ Владимира Путина исполнить на Новый год его мечту.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил Владимиру Путину щенка алабая.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил Владимиру Путину щенка алабая.
kremlin.ru

В письме главе государства он рассказал, что хотел бы стать акционером «Газпрома» или «Роснефти», а заодно попробовать тульский пряник.

Сейчас мальчик учится во втором классе бишкекской гимназии № 29 и является активистом школьного движения «Жакшы Адамдар» («Хорошие люди»).

Вместе с друзьями он помогает взрослым во время субботников, благотворительных акций. Об амбициозных планах юного киргизского просителя рассказали в пресс-службе Россотрудничества.

«Надеемся, повзрослев, он не передумает покорять нефтегазовые компании и, окончив школу, предпочтет соответствующий вуз для получения уже высшего образования», — заявили в Россотрудничестве.

Мальчику уже отправлена посылка из Кремля. Подарок будет торжественно вручен в Российском центре науки и культуры в Бишкеке накануне Нового года, пишет News.ru. Есть ли внутри тульский пряник, не уточняется. Но с акциями наверняка придется повременить.

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