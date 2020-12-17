Мечты сбываются: школьник попросил у Путина акции «Роснефти», «Газпрома» и тульский пряник впридачу

Семилетний школьник из Бишкека Рустам Ташматов попросил президента РФ Владимира Путина исполнить на Новый год его мечту.

В письме главе государства он рассказал, что хотел бы стать акционером «Газпрома» или «Роснефти», а заодно попробовать тульский пряник.

Сейчас мальчик учится во втором классе бишкекской гимназии № 29 и является активистом школьного движения «Жакшы Адамдар» («Хорошие люди»).

Вместе с друзьями он помогает взрослым во время субботников, благотворительных акций. Об амбициозных планах юного киргизского просителя рассказали в пресс-службе Россотрудничества.

«Надеемся, повзрослев, он не передумает покорять нефтегазовые компании и, окончив школу, предпочтет соответствующий вуз для получения уже высшего образования», — заявили в Россотрудничестве.

Мальчику уже отправлена посылка из Кремля. Подарок будет торжественно вручен в Российском центре науки и культуры в Бишкеке накануне Нового года, пишет News.ru. Есть ли внутри тульский пряник, не уточняется. Но с акциями наверняка придется повременить.