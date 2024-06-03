Напомним, Мердоку 93 года. Возлюбленной — 67 лет.

Кто такая Елена Жукова

Елена Жукова родилась в России. Ее дочь, Дарья Жукова, была замужем за миллиардером Романом Абрамовичем, сообщает «Интерфакс». Дарья и Роман познакомились в 2005 году. Развелись спустя 12 лет.

Жукова старшая занимается молекулярной биологией, ее специализация — изучение диабета.

Как Мердок познакомился с Жуковой

Известно, что пара познакомилась в 2023 году. Они поженились спустя год в Калифорнии.

Руперт Мердок женился пятый раз. Его женами были: стюардесса Патриции Букер, журналистка Анна Манн, предпринимательница Венди Денг, модель и экс-супруга музыканта Мика Джаггера Джерри Холл.

Кто такой Руперт Мердок

Мердок — медиамагнат австралийского происхождения, проживает в США.

Вот некоторые из газет, которыми он владеет:

The Wall Street Journal;

New York Post;

The Sun (Великобритания);

The Times (Великобритания).

Он основал Fox Corporation и News Corp. В 92 года Мердок решил уйти на пенсию. Бразды правления медиаимперией он передал сыну Лахлану Мердоку.

Руперт Мердок wikipedia.org

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