Напомним, Мердоку 93 года. Возлюбленной — 67 лет.
Кто такая Елена Жукова
Елена Жукова родилась в России. Ее дочь, Дарья Жукова, была замужем за миллиардером Романом Абрамовичем, сообщает «Интерфакс». Дарья и Роман познакомились в 2005 году. Развелись спустя 12 лет.
Жукова старшая занимается молекулярной биологией, ее специализация — изучение диабета.
Как Мердок познакомился с Жуковой
Известно, что пара познакомилась в 2023 году. Они поженились спустя год в Калифорнии.
Руперт Мердок женился пятый раз. Его женами были: стюардесса Патриции Букер, журналистка Анна Манн, предпринимательница Венди Денг, модель и экс-супруга музыканта Мика Джаггера Джерри Холл.
Кто такой Руперт Мердок
Мердок — медиамагнат австралийского происхождения, проживает в США.
Вот некоторые из газет, которыми он владеет:
- The Wall Street Journal;
- New York Post;
- The Sun (Великобритания);
- The Times (Великобритания).
Он основал Fox Corporation и News Corp. В 92 года Мердок решил уйти на пенсию. Бразды правления медиаимперией он передал сыну Лахлану Мердоку.
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